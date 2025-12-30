Dodik: U BiH ne postoji vladavina prava, Slovenija prevarila UN

Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da u BiH ne postoji vladavina prava kako se to tvrdi u saopštenju, koje je na inicijativu Slovenije usvojeno u Savjetu bezbjednosti UN povodom 30 godina od Dejtonskog mirovnog sporazuma.

"Slovenija je prevarila UN i čitavu međunarodnu zajednicu sa opisom koji nije tačan. Oni pričaju o BiH kao vladavini prava. Zašto lažu čitavu svjetsku organizaciju, kada ta vladavina prava ovdje ne postoji. Ovdje postoji vladavina u spoju neimenovanog stranca i Bošnjaka koji su protiv Srba", naveo je Dodik.

On je istakao da niko ne ugrožava teritorijalni integritet BiH.

"Oni ga nešto stalno brane. Zamislite o tome priča Slovenija čija je vlast bila prva u tome da razbije Jugoslaviju. Oni sada pričaju o multietničkom društvu", rekao je Dodik novinarima.

Prema njegovim riječima, to su sve gluposti koje se mogu čuti od liberala, globalista koji nestaju sa političke scene.

"Imamo neprilike i prilike da do nas uporno stižu te njihove laži o BiH kao nekoj sređenoj pravnoj zemlji. Ko ozbiljan bilo gdje može da tvrdi da je BiH pravna zemlja?", dodao je Dodik.

On je naglasio da BiH uopšte nije pravna nego slomljena, propala zemlja, te poručio da u BiH nije nikome do rata.

"Ali te njihove laži, pogotovo koji dolaze iz Ljubljane, u pokušaju da čitavu svjetsku organizaciju, samo zato što je Slovenija predsjedavajuća, slažu, a da zaborave šta je njihova uloga bila u stradanjima na Balkanu devedesetih godina, to zaista budi kod čoveka jedan osjećaj gađenja", rekao je Dodik.

On je ocijenio da je ova godina bila turbulentna, ali da je Republika Srpska uspjela da sačuva svoju ekonomiju, mir i institucije, da redefiniše i popravi svoju međunarodnu poziciju.

Dodik je naveo da je za Republiku Srpsku prethodna godina bila katastrofalna, a da su je u ovoj u političkom smislu zadesili neki recidivi prethodne koja je bila pod administracijom Džozefa Bajdena i jedna od najtežih godina izolacije i sankcija uvedenih Srpskoj.

"To je nešto što je učinilo da i u ovoj 2025. godini osjećamo nepravdu kroz nepravedan, nepravni i antiustavni proces. Ali smo saznali da Bošnjacima u Sarajevu uopšte nije važno da li je nešto pravno, da li ima u tome smisla, da li je ustavno", rekao je Dodik.

On je istakao da je Bošnjacima važna samo osveta prema Republike Srpske i Srbima, pa i lično njemu kao izabranom predsjedniku Republike.