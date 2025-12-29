Cvijanović: FBiH ne može da drži sama sebe, a kamoli Republiku Srpsku

Željka Cvijanović, srpski član Predsjedništva BiH, istakla je danas da Federacija BiH ne može da drži sama sebe, a kamoli Republiku Srpsku.

Reagujući na navode ministra spoljnih poslova u Savjetu ministara Elmedina Konakovića da "Federacija ekonomski na leđima nosi Republiku Srpsku", Cvijanovićeva je poručila da je to jeftin Konakovićev spin kojim pokušava da prikrije finansijski kolaps u FBiH.