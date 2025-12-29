Cvijanović: FBiH ne može da drži sama sebe, a kamoli Republiku Srpsku

Izvor:
ATV
29.12.2025
18:16
Komentari:1
Željka Cvijanović, srpski član Predsjedništva BiH, istakla je danas da Federacija BiH ne može da drži sama sebe, a kamoli Republiku Srpsku.
Reagujući na navode ministra spoljnih poslova u Savjetu ministara Elmedina Konakovića da "Federacija ekonomski na leđima nosi Republiku Srpsku", Cvijanovićeva je poručila da je to jeftin Konakovićev spin kojim pokušava da prikrije finansijski kolaps u FBiH.
Izgleda da Federacija BiH ne može da drži sama sebe, a kamoli Republiku Srpsku. Jeftin Konakovićev spin kojim pokušava da prikrije finansijski kolaps u Federaciji BiH. pic.twitter.com/JoK2Hx0Sxs— Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) December 29, 2025
Republika Srpska
1 h0
Republika Srpska
1 h4
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
BiH
3 h0
BiH
4 h0
BiH
4 h0
BiH
7 h0
Najnovije
Najčitanije
19
19
19
19
19
15
19
13
19
10
Trenutno na programu