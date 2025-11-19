Ustavni sud po apelaciji Nebojše Vukanovića ponovo o Dodiku

Krnji Ustavni sud na vanrednoj plenarnoj sjednici razmatraće dopustivost apelacije Nebojše Vukanovića koja se tiče presude protiv predsjednika SNSD-a Milorada Dodika o njenim posljedicama na njegov politički i institucionalni status.

To znači da će sud prvo provjeravati da li je apelacija uopšte ispunila osnovne uslove da bi se mogla razmatrati.

Lider Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović najavio je da podnosi apelaciju jer smatra da Milorad Dodik ne može biti predsjednik SNSD-a.

Vanredna plenarna sjednica zakazana je za 12 časova.