Štrajk glađu u zatvoru u Vojkovićima!

Nekolicina pritvorenika zatvora u Vojkovićima stupilo je u štrajk glađu, saznaje ATV.

Prema informacijama ATV-a u štrajku su prije dva dana stupila četvorica pritvorenika koji su navodno nezadovoljni uslovima, odnosno hranom koja im se servira.

Detalji štrajka, kao i zahtjevi zatvorenika za sada nisu poznati.

U Zavodu za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH u Vojkovićima, koga nazivaju bh. Alkatrazom, nalaze se zatvorenici i pritvorenici za koje je nadležan Sud BiH.