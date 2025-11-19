Štrajk glađu u zatvoru u Vojkovićima!

Autor:Ognjen Matavulj
19.11.2025
19:17
Komentari:0
Nekolicina pritvorenika zatvora u Vojkovićima stupilo je u štrajk glađu, saznaje ATV.
Prema informacijama ATV-a u štrajku su prije dva dana stupila četvorica pritvorenika koji su navodno nezadovoljni uslovima, odnosno hranom koja im se servira.
Detalji štrajka, kao i zahtjevi zatvorenika za sada nisu poznati.
U Zavodu za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH u Vojkovićima, koga nazivaju bh. Alkatrazom, nalaze se zatvorenici i pritvorenici za koje je nadležan Sud BiH.
BiH
6 h1
BiH
13 h1
BiH
22 h0
BiH
1 d0
Najnovije
Najčitanije
20
20
20
04
20
00
19
55
19
50
Trenutno na programu