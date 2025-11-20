Logo
Large banner

Lažni plakati, falsifikovan materijal, snimci: Najprljavija izborna kampanja u Srpskoj? Dosad!

Izvor:

ATV

20.11.2025

11:46

Komentari:

1
Лажни плакати, фалсификован материјал, снимци: Најпрљавија изборна кампања у Српској? Досад!
Foto: screenshot

Iako za svaku kažu da je "najprljavija", ova novembarska izborna kampanja za predsjednika Republike Srpske djeluje da će ih sve nadmašiti.

Nikada do sada politička borba nije bila praćena tolikim nivoom manipulacija, laži i podvala. Na ulicama, u medijima i na društvenim mrežama pojavljuju se od lažnih plakata i falsifikovanih materijala, do snimaka za koje se "znalo" da postoje mjesecima.

Najočitiji primjer toga su plakate na kojim se pokušava "dodati" Milorad Dodik, kao kandidat. Svi koji iole prate situaciju znaju kako je došlo do ovih izbora. Kako se stranac umiješao, Bošnjaci ga podržali, opozicija se "pravila mrtva", a Srpska mora u proces u koji niko nije ni želio da uđe.

Lažni materijal

Ipak to pojedince ne sprječava da "fingiraju" izborne listiće, a sve, kako se čini u cilju sluđivanja i zbunjivanja, glasačkog tijela.

Da li će Siniša Karan ili Branko Blanuša pobjediti na izborima djeluje da je palu u drugi plan. Brojni politički akteri, iako direktno nisu uključeni, sami se uvode u kampanju. Koriste sva sredstva, kako bi, pokupili koji jeftini politički poen, i zauzeli što bolje startne pozicije pred kampanju za opšte izbore 2026. godine.

Jasno je da osnovna pravila fer političke borbe potpuno ne postoje, poštovanje prema protivnicima je zaboravljeno, a svaka prilika za podmetanje, sabotiranje i manipulaciju koristi se bez imalo stida i srama.

Oni koji vode ovakvu kampanju ne prezaju ni pred čim. Šire se neistine, insceniraju se lažne optužbe, a svaka kritika ili argument protivnika odmah je predmet napada i izrugivanja.

Građani Republike Srpske svjedoče otvorenoj degradaciji političkog prostora, gdje istina i moral više ne igraju nikakvu ulogu. Cilj ove kampanje je jasan, a to je uništiti vjerodostojnost političkih protivnika, zastrašiti građane i nametnuti atmosferu straha i sumnje. Svakako i ono najbitnije, dovesti u pitanje izborni rezultat.

Građani moraju biti svjesni da su svjedoci jednog od najprljavijih političkih okršaja u novijoj istoriji Srpske.

Podijeli:

Tagovi:

Prijevremeni izbori 2025

Milorad Dodik

Siniša Karan

Branko Blanuša

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Ковачевић: СНСД без калкулација преузео одговорност

Republika Srpska

Kovačević: SNSD bez kalkulacija preuzeo odgovornost

6 h

3
Шта открива, а шта покрива снимак Ђајића и кесе бијелог праха?

Republika Srpska

Šta otkriva, a šta pokriva snimak Đajića i kese bijelog praha?

20 h

13
Огласио се МУП Српске: Саслушан Владо Ђајић

Hronika

Oglasio se MUP Srpske: Saslušan Vlado Đajić

23 h

2
Огласио се Станивуковић о Влади Ђајићу

Banja Luka

Oglasio se Stanivuković o Vladi Đajiću

1 d

6

Više iz rubrike

Додик: Дан када се знало да је снага српског народа неупитна и непоколебљива

Republika Srpska

Dodik: Dan kada se znalo da je snaga srpskog naroda neupitna i nepokolebljiva

4 h

0
Петровић поднио кривичну пријаву против особе која му је понудила мито од 500.000 КМ

Republika Srpska

Petrović podnio krivičnu prijavu protiv osobe koja mu je ponudila mito od 500.000 KM

5 h

3
Ковачевић: СНСД без калкулација преузео одговорност

Republika Srpska

Kovačević: SNSD bez kalkulacija preuzeo odgovornost

6 h

3
Будимир: Веће присуство саобраћајне полиције с циљем спречавања саобраћајних несрећа

Republika Srpska

Budimir: Veće prisustvo saobraćajne policije s ciljem sprečavanja saobraćajnih nesreća

6 h

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

58

Završeni radovi na pisti Aerodroma Banjaluka vrijedni milion KM

15

55

Delegati podržali hitnu proceduru za raspravu o budžetu

15

54

Teolog otkrio da li se sprema žito za Aranđelovdan

15

47

Ovaj običaj obavezno treba ispoštovati prije noć uoči Aranđelovdana

15

46

Špirić: Nije uspio pokušaj blokade za koji bi se okrivila Srpska

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner