Lažni plakati, falsifikovan materijal, snimci: Najprljavija izborna kampanja u Srpskoj? Dosad!

Iako za svaku kažu da je "najprljavija", ova novembarska izborna kampanja za predsjednika Republike Srpske djeluje da će ih sve nadmašiti.

Nikada do sada politička borba nije bila praćena tolikim nivoom manipulacija, laži i podvala. Na ulicama, u medijima i na društvenim mrežama pojavljuju se od lažnih plakata i falsifikovanih materijala, do snimaka za koje se "znalo" da postoje mjesecima.

Najočitiji primjer toga su plakate na kojim se pokušava "dodati" Milorad Dodik, kao kandidat. Svi koji iole prate situaciju znaju kako je došlo do ovih izbora. Kako se stranac umiješao, Bošnjaci ga podržali, opozicija se "pravila mrtva", a Srpska mora u proces u koji niko nije ni želio da uđe.

Lažni materijal

Ipak to pojedince ne sprječava da "fingiraju" izborne listiće, a sve, kako se čini u cilju sluđivanja i zbunjivanja, glasačkog tijela.

Da li će Siniša Karan ili Branko Blanuša pobjediti na izborima djeluje da je palu u drugi plan. Brojni politički akteri, iako direktno nisu uključeni, sami se uvode u kampanju. Koriste sva sredstva, kako bi, pokupili koji jeftini politički poen, i zauzeli što bolje startne pozicije pred kampanju za opšte izbore 2026. godine.

Jasno je da osnovna pravila fer političke borbe potpuno ne postoje, poštovanje prema protivnicima je zaboravljeno, a svaka prilika za podmetanje, sabotiranje i manipulaciju koristi se bez imalo stida i srama.

Oni koji vode ovakvu kampanju ne prezaju ni pred čim. Šire se neistine, insceniraju se lažne optužbe, a svaka kritika ili argument protivnika odmah je predmet napada i izrugivanja.

Građani Republike Srpske svjedoče otvorenoj degradaciji političkog prostora, gdje istina i moral više ne igraju nikakvu ulogu. Cilj ove kampanje je jasan, a to je uništiti vjerodostojnost političkih protivnika, zastrašiti građane i nametnuti atmosferu straha i sumnje. Svakako i ono najbitnije, dovesti u pitanje izborni rezultat.

Građani moraju biti svjesni da su svjedoci jednog od najprljavijih političkih okršaja u novijoj istoriji Srpske.