Šta otkriva, a šta pokriva snimak Đajića i kese bijelog praha?

Ko je a ko nije nikad šmrkao ili duvao sigurno je dobra priča za zamajavanje građana, posebno četiri dana pred izbore. U svakom slučaju, preduvao se balon u kojem Banjaluku svojom rijaliti umjesto realpolitikom i svojim privatnim ratom već godinama drže Vlado Đajić i Draško Stanivuković - najodgovorniji ljudi za funkcionisanje najvećeg grada u Srpskoj koji grca u problemima i ne rješava nijedno važno pitanje za građane.

Snimak koji se od zore dijeli po društvenim mrežama pokazuje Vladu Đajića, Nenada Radinkovića, kancelariju, jednu ukrasnu kesu i jednu prozirnu kesu napunjenu bijelim prahom. Prostor za pitanja i interpretacije je neograničen: je li kokain, koliko para košta, zašto je nabavljen, kome je namijenjen, zašto je snimano, kad je snimano. Svakom ko je snimak vidio jasno je samo - zašto je danas objavljen. Interpretacija Vlade Đajića ide u smijeru – ucjenjivali su, reketirali su me, prijetili mi.

"To je montaža jednog kriminalca koji je sada u zatvoru. Došao je da me reketira, namontirao, bacio kesu ispred mene i tačno se vidi da sam ja pobjegao. Želim da se uradi poligraf i testiranja, nikada nisam vidio kokain, nikada nisam ga koristio. Nisam učestvovao u dijeljenju toga, to odgovorno tvrdim. Omogućavam da se uradi testiranje dlaka i krvi", rekao je bivši direktor UKC Republike Srpske i bivši predsjednik GO SNSD Banjaluka Vlado Đajić.

Premijeru snimka koji očigledno nije novijeg datuma tvrdi da nije proslavio, ne poriče da je postavio, ali je zato 28-minutnim obraćanjem novinarima prigodno obilježio Draško Stanivuković. Seks, droga i sve osim rokenrola našlo se na dnevnom redu Stanivukovićevog obraćanja ispred MUP-a. Tražio je i hapšenje Đajića.

"O ovoj priči danas znam već pet/šest mjeseci, a moram reći da zna i vrh Republike Srpske, a zna i Vlade Đajić da oni znaju to. Ovo što ste danas vidjeli nije običan snimak, radi se o tome da je meni, kao gradonačelniku i mladom čovjeku, da bi se zaustavila moja politička karijera i karijera mojih saradnika, meni ili Nebojši Driniću je trebala biti podmetnuta droga sa snimka", tvrdi gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković.

Zakleo se da nikad ništa javno rečeno nije slagao. Pred novinarima je tražio zaštitu – do kraja dana, koliko je ATV-u poznato, zaštitu nije službeno tražio od policije. Nije objasnio ni zašto o tom snimku, za koji zna već dugo, nije obavijestio policiju. Posebno je to bitno jer tvrdi da snimak dokazuje da je Vlado Đajić nabavljao kokain da ga podmetne upravo njemu ili Nebojši Driniću. Znao je i Vlado Đajić za snimak – on kaže da je slučaj prijavio policiji. Prema informacijama koje je portal ATV-a uspio da provjeri do vijesti – policija ne bilježi takvu prijavu Đajića.

U svakom slučaju, Okružno tužilaštvo u Banjaluci danas je - po službenoj dužnosti, ne po nečijoj prijavi - formiralo predmet povodom snimka i predmetom će biti obuhvaćeno i obuhvaćeni svi i sve u vezi sa snimkom. Vlado Đajić već je saslušan, potvrdio je MUP Srpske.

Vlada Srpske i SNSD predmet Đajić riješili su po hitnom postupku. Tabak je presavijen – izgleda da je posljednja u nizu skaradnih predstava u najvećem gradu Republike Srpske prelila cisternu. Pretpostavka Đajićeve nevinosti nije tema, ali Đajić više nije ni direktor Kliničkog centra, ni prvi čovjek banjalučkog SNSD-a.

,,Ja ne želim uopšte da špekulišem, niti da vjerujem, niti da ne vjerujem. Gospodin Đajić će sigurno imati priliku da dokaže ono što tvrdi. Međutim sama činjenica kontakta sa licima koja su iz kriminalnog miljea će imati nultu tačku tolerancije kada je u pitanju Vlada i bilo koji službenik vezan za Vladu i bilo koji funkcioner SNSD-a.'', istakao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

"Kao i svi, jutros sam upoznat sa snimkom u kojem se Vlado Đajić nalazi u razgovoru i prisustvuje situaciji koja uključuje narkotike. Takvo ponašanje je apsolutno neprihvatljivo za mene kao predsjednika SNSDa. SNSD ne može i neće tolerisati bilo kakvu povezanost s kriminalom, a posebno ne s narkoticima. Đajić je tim postupkom sam sebe razriješio sa svih funkcija. Naša politika svoje temelje ima u najboljim osobinama našeg naroda i mora to i da ostane - bez izuzetaka", jasan je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Vlado Đajić danas je naglasio da je doktor, dokazani stručnjak i profesor, da je mnogo uradio za UKC, koja je danas, zahvaljujući njemu, najbolja zdravstvena ustanova u regionu. Zaposlio je, kaže, stotine ljudi, poslao ih na edukacije. O njegovom legatu u Kliničkom centru sude i sudiće zaposleni, pacijenti, dobavljači.

A što se tiče grada Banjaluka, posljednjih 5 godina gledali smo razne privatne video ukratko– urađene prema scenariju, ali i one spontane. Jahalo se, slušali su se i gledali razni koncerti i performansi, prepucavalo se po društvenim mrežama i na sudovima. Banjaluka se zasitila igara – još nema najava hoće li dobiti malo hljeba, ili preciznije: grijanja, mostova i prilaznih puteva, vrtića, sigurnosti za odlaganje smeća, normalnih uslova za sportske klubove, zakonito naplaćenog parkinga i vode, i tako dalje.