Šeranić za ATV: Radnici mogu računati na uredno penzijsko osiguranje

Zdravstveni sistem Republike Srpske ulazi u fazu potpune finansijske stabilizacije. Zahvaljujući aktivnostima Vlade i obezbijeđenim sredstvima Svjetske banke, do kraja 2025. biće uloženo 75 miliona KM za izmirenje zaostalih dugova, dok je cilj da do kraja 2026. godine bude zatvoren sav istorijski dug zdravstvenih ustanova.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić rekao je u ATV-ovoj emisiji Centar dana da je ovo izuzetno značajno za rad bolnica i domova zdravlja, ali i za sve radnike koji konačno mogu računati na uredno penzijsko osiguranje i stabilnije uslove rada.

"Cilj svih ovih aktivnosti Vlade Republike Srpske je prije svega da povežemo radni staž, odnosno da omogućimo radnicima koji su zaslužili uplatu doprinosa, da ih na ovaj način i ispune", istakao je Šeranić.

On je istakao da je problem nastao u suštinskom periodu od 2011. do 2019. godine iz raznih razloga, vezanih za pojedine ustanove i za cijeli zdravstveni sistem.

" Bivale su situacije u kojima direktori zdravstvenih ustanova nisu uplaćivali redovno doprinose niti poreze i nastao je jedan vakum prije svega koji se odnosio na nepovezan radni staž samih radnika, ali i određene stvari koje su se ticale na neizmirene otpremnine prema radnicima, određene obaveze koje su se ticale samih radnika i to je napravilo teret zdravstvenim ustanova u smislu njihovog funkcionisanja", rekao je Šeranić.

On je istakao da je cilj Vlade Republike Srpske bio da se izmire obaveze koje su nastale u tom periodu da bi se povezao staž zdravstvenih radnika kako bi mogli da ostvare punu penziju.

Republika Srpska Dodik: Želimo mir i stabilnost, zato biramo Karana

"U okviru odlaska u samu penziju, bilo da se radi o radnicima koji će odlaziti u narednom periodu u penziju ili onima koji su otišli u penziju i koji će dobiti zadovoljenje, ako su eventualno tužili zdravstvenu ustanovu, a ako nisu, svakako će se sa ovim zadovoljiti ta obaveza koju je zdravstvena ustanova imala prema samim radnicima", istakao je Šeranić.

On je istakao da je Vlada Srpske tu preuzela ulogu na neki način nekoga ko je obezbijedio ta sredstva i zadužio se u okviru Svjetske banke.

"Moram reći da su ovo najpovoljnija sredstva što se tiče samo kreditnih aranžmana kako bi se ovakva vrsta obaveza izmirila", rekao je Šeranić.

Šeranić je istakao da Vlada srpske u fokus stavila radnike u zdravstvu koji imaju ove neizmirene obaveze u okviru svog penzionog staža, tako da se na njih odnosila ova aktivnost.

"U prethodnom periodu od 2021. godine mi smo imali usvojen jedan program za radnike koji odlaze u penziju u zdravstvu da svi oni koji su u tom periodu odlazi u penziju u zdravstvenim ustanovama imali povezan taj radni staž od strane Vlade Republike Srpske", rekao je Šeranić.