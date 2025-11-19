Karan: Strane intervencije ne mogu da pobijede narodnu volju

Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske na prijevremenim izborima Siniša Karan izjavio je u Gradišci da će predstojeći izbori pokazati da niko iz vana, nikakvo tutorstvo i strane intervencije ne mogu pobijediti narodnu volju.

"Neko je pokušao da sruši izbornu volju građana, ali samo građani imaju pravo da biraju i smjenjuju. Mi ove izbore nismo htjeli, ali ćemo ponovo pokazati suverenitet i snagu našeg naroda, na kome se i zasniva cijela Republika Srpska", rekao je Karan prije predizborne tribine u Gradišci.

Karan je poručio da je samo narodna volja pobjednik.

Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je SNSD stranka pobjede, te da je to u Gradišci dokazano mnogo puta do sada.

"Ovdje u Gradišci smo imali značajnu podršku ljudi i na lokalnim i opštim izborima. Došli smo danas ovdje da potvrdimo to što je već poznato, da Gradiška glasa za Republiku Srpsku", izjavio je Dodik.

Dodik je ponovio da svaki glas koji nije za Sinišu Karana direktno ide političkom Sarajevu da bi radilo dalje protiv Republike Srpske.

"To je ono što želim da poručim građanima u Gradišci i cijeloj Republici Srpskoj i znam da oni to razumiju", rekao je Dodik.

Gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić istakao je da je Republika Srpska 2022. godine izabrala svog predsjednika, koga je Gradiška apsolutno podržala.

"Dileme nemamo. Ovdje smo da štitimo interese Republike Srpske, njene institucije, predstavnike koje biraju građani. Naše demokratsko pravo je da damo glas onom za koga smatramo da nas najbolje predstavlja", rekao je Adžić.

Adžić je rekao da će građani Gradiške izaći na izbore i postići najbolji rezultat do sada.