Rod Blagojević: Narod treba da podrži Sinišu Karana i odbaci one zbog kojih Srpska decenijama pati

Narod Republike Srpske treba da podrži kandidata SNSD-a Sinišu Karana na predstojećim izborima, kako bi nastavio putem pozitivne saradnje sa sadašnjom američkom administracijom, te da odbaci one iz prošlosti koji su decenijama činili da Srpska i njen narod pate, poručio je bivši guverner američke savezne države Ilinois Rod Blagojević.

- Republici Srpskoj i Evropi potrebni su lideri koji podržavaju viziju predsjednika SAD Donalda Trampa o bezbjednom i prosperitetnom svijetu, a ne globalističku viziju izgradnje nacije - naveo je Blagojević na platformi Iks.

Blagojević je dodao da se u Republici Srpskoj održavaju prijevremeni izbori za "privremenog predsjednika do izbora naredne godine".