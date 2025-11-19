Rod Blagojević: Narod treba da podrži Sinišu Karana i odbaci one zbog kojih Srpska decenijama pati

19.11.2025
Narod Republike Srpske treba da podrži kandidata SNSD-a Sinišu Karana na predstojećim izborima, kako bi nastavio putem pozitivne saradnje sa sadašnjom američkom administracijom, te da odbaci one iz prošlosti koji su decenijama činili da Srpska i njen narod pate, poručio je bivši guverner američke savezne države Ilinois Rod Blagojević.
- Republici Srpskoj i Evropi potrebni su lideri koji podržavaju viziju predsjednika SAD Donalda Trampa o bezbjednom i prosperitetnom svijetu, a ne globalističku viziju izgradnje nacije - naveo je Blagojević na platformi Iks.
Blagojević je dodao da se u Republici Srpskoj održavaju prijevremeni izbori za "privremenog predsjednika do izbora naredne godine".
The Republic of Srpska & Europe need leaders who support Pres. Trump's vision of a safe & prosperous world, not the globalists vision of nation building. President of Srpska Milorad Dodik has temporarily stepped down due to the lawfare against him & his party. Now special…— Rod Blagojevich (@realBlagojevich) November 19, 2025
