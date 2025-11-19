Logo
Large banner

Rod Blagojević: Narod treba da podrži Sinišu Karana i odbaci one zbog kojih Srpska decenijama pati

19.11.2025

18:26

Komentari:

1
Род Благојевић: Народ треба да подржи Синишу Карана и одбаци оне због којих Српска деценијама пати

Narod Republike Srpske treba da podrži kandidata SNSD-a Sinišu Karana na predstojećim izborima, kako bi nastavio putem pozitivne saradnje sa sadašnjom američkom administracijom, te da odbaci one iz prošlosti koji su decenijama činili da Srpska i njen narod pate, poručio je bivši guverner američke savezne države Ilinois Rod Blagojević.

- Republici Srpskoj i Evropi potrebni su lideri koji podržavaju viziju predsjednika SAD Donalda Trampa o bezbjednom i prosperitetnom svijetu, a ne globalističku viziju izgradnje nacije - naveo je Blagojević na platformi Iks.

Blagojević je dodao da se u Republici Srpskoj održavaju prijevremeni izbori za "privremenog predsjednika do izbora naredne godine".

Podijeli:

Tagovi:

Rod Blagojević

Prijevremeni izbori 2025

Komentari (1)
Large banner

Više iz rubrike

Колумбијски рониоци открили 200 килограма кокаина сакривеног испод брода

Svijet

Kolumbijski ronioci otkrili 200 kilograma kokaina sakrivenog ispod broda

2 h

0
Путин обавио љекарски преглед: Резултати одлични

Svijet

Putin obavio ljekarski pregled: Rezultati odlični

2 h

0
У затвору у Еквадору пронађено 10 мртвих затвореника

Svijet

U zatvoru u Ekvadoru pronađeno 10 mrtvih zatvorenika

2 h

0
Пробудио се вулкан, становници позвани да остану у стању приправности

Svijet

Probudio se vulkan, stanovnici pozvani da ostanu u stanju pripravnosti

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

20

Srpska od proljeća veliko gradilište: Za razvoj putne infrastrukture 81,7 miliona evra

20

04

Trik koji će vas spasiti muka: Utrljajte krompir na šoferšajbnu

20

00

Peskov: Moskva spremna da razgovara o rješenju za Ukrajinu

19

55

Skupština grada Prijedora: Usvojen nacrt odluke o usvajanju budžeta za 2026 godinu

19

50

Roditelji traže odgovorne, vaspitačima još kasne uplate

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner