Putin obavio ljekarski pregled: Rezultati odlični

Ruski predsjednik Vladimir Putin objavio je da je završio godišnji ljekarski pregled i rezultati su dobri.

„Nedavno sam obavio godišnji sistematski pregled. Došao sam popodne na kliniku, a izašao sljedećeg dana. Hvala Bogu, sve je u redu“, istakao je Putin na izložbi posvećenoj ulozi vještačke inteligencije u rješavanju svakodnevnih zadataka.

Na izložbi je predstavljen projekat gotovo trenutne provjere rada glavnih ljudskih organa.

Putinu je pokazao interesovanje za mogućnost tako brzog pregleda. Predsjednik je dodao da bi bilo odlično podvrgnuti se takvom pregledu za samo jedan minut, piše Sputnjik.