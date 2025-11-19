Fico: Slovačka razmatra podnošenje tužbe

Slovačka razmatra podnošenje tužbe protiv EU zbog njenih planova da obustavi nabavku ruskog gasa od 2028. godine kao rezultat rata u Ukrajini, izjavio je slovački premijer Robert Fico.

Fico je rekao da je zatražio od ministara ekonomije, spoljnih poslova i pravde da analiziraju opcije za tužbu protiv EU zbog obustave isporuke ruskog gasa Slovačkoj.

"Vlada će sljedeće sedmice razmatrati dokument u kojem ćemo proučiti mogućnost podnošenja tužbe",najavio je Fico na televizijskoj konferenciji za novinare.

Fico je dodao da će sve u velikoj mjeri zavisiti od toga kako će Evropska komisija ispuniti svoje obaveze prema Slovačkoj, koje je preuzela i direktno potpisala predsjednik Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

On nije naveo u kom vremenskom okviru bi Slovačka mogla da tuži EU, niti je objasnio na osnovu kojeg pravnog osnova.

Slovačka i Mađarska oštro su kritikovale planove Evropske komisije da postepeno ukine nabavku ruskih energenata, jer su obje zemlje i dalje u velikoj mjeri zavisne od isporuka gasa i nafte iz Rusije i plaše se da će skuplje alternative nanijeti štetu njihovim ekonomijama.