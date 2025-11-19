Eruptirao vulkan Semeru, nivo uzbune podignut na najviši

Izvor:
Tanjug
19.11.2025
12:59
Vulkan Semeru u Indoneziji eruptirao je u srijedu, a nivo uzbune podignut je na najviši, saopštila je indonežanska agencija za vulkanologiju.
Vulkan je izbacivao oblake pepela visoke do 5,6 kilometara u nebo, saopštila je agencija, dodajući da bi stanovnici trebalo da se drže na udaljenosti od 2,5 kilometara zbog rizika, prenosi Rojters.
Semeru, visok više od 3.600 metara, jedan je od skoro 130 aktivnih vulkana u Indoneziji , prenosi Tanjug.
Zemlja se nalazi u tzv. "Pacifičkom vatrenom prstenu", visoko seizmički aktivnoj zoni, gdje se različite tektonske ploče na Zemljinoj kori susreću i stvaraju veliki broj zemljotresa i vulkanskih aktivnosti.
Vlasti redovno prate aktivnost Semerua kako bi blagovremeno upozorile lokalno stanovništvo i omogućile evakuaciju ukoliko se situacija pogorša.
BREAKING: Semeru in Indonesia has erupted. Large pyroclastic flow 👀— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 19, 2025
📹 Netijen via Wa pic.twitter.com/6fgyztk3zT
