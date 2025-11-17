Eruptirao vulkan u Japanu: Izbacio pepeo na visini od 4,4 kilometra

17.11.2025
13:33
Komentari:0
Vulkan Sakuradžima na glavnom zapadnom japanskom ostrvu Kjušu više puta je eruptirao u nedjelju, izbacujući oblak dima i pepela visine 4,4 kilometra i uzrokujući desetine otkazivanja letova, saopštila je Japanska meteorološka agencija (JMA).
Prva erupcija bila je u 1 sat ujutru, a zatim su uslijedile još dvije erupcije u 2.30 č. i 8.50 časova ujutru.
To je prva erupcija koja je dostigla četiri kilometra ili više za skoro 13 mjeseci, javila je novinska agencija Kjodo.
Lokalni mediji su takođe izvijestili da je 30 letova do i od aerodroma Kagošima otkazano zbog pepela i povezanih razloga.
Svijet
Pakao na Havajma: Erupcija para nebo
JMA je saopštila da se vulkanski pepeo pomjerio na sjeveroistok nakon posljednje erupcije i da očekuje da će pepeo pasti u Kagošimi, kao i u obližnjoj prefekturi Mijazaki u nedjelju.
Sakuradžima je jedan od najaktivnijih vulkana u Japanu, a erupcije različitog intenziteta se dešavaju redovno. U 2019. godini izbacivao je pepeo na visinu do 5,5 km, prenosi Avaz.
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Najnovije
Najčitanije
14
51
14
50
14
45
14
38
14
20
Trenutno na programu