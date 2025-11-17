Eruptirao vulkan u Japanu: Izbacio pepeo na visini od 4,4 kilometra

Vulkan Sakuradžima na glavnom zapadnom japanskom ostrvu Kjušu više puta je eruptirao u nedjelju, izbacujući oblak dima i pepela visine 4,4 kilometra i uzrokujući desetine otkazivanja letova, saopštila je Japanska meteorološka agencija (JMA).

Prva erupcija bila je u 1 sat ujutru, a zatim su uslijedile još dvije erupcije u 2.30 č. i 8.50 časova ujutru.

To je prva erupcija koja je dostigla četiri kilometra ili više za skoro 13 mjeseci, javila je novinska agencija Kjodo.

Lokalni mediji su takođe izvijestili da je 30 letova do i od aerodroma Kagošima otkazano zbog pepela i povezanih razloga.

Svijet Pakao na Havajma: Erupcija para nebo

JMA je saopštila da se vulkanski pepeo pomjerio na sjeveroistok nakon posljednje erupcije i da očekuje da će pepeo pasti u Kagošimi, kao i u obližnjoj prefekturi Mijazaki u nedjelju.

Sakuradžima je jedan od najaktivnijih vulkana u Japanu, a erupcije različitog intenziteta se dešavaju redovno. U 2019. godini izbacivao je pepeo na visinu do 5,5 km, prenosi Avaz.