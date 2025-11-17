"Ovo oružje kvari strateške planove NATO-a"

Izraelski vojni i geopolitički ekspert Jakov Kedmi smatra da pojava ruske rakete na nuklerani pogon "burevesnik" fundamentalno remeti strateške planove NATO-a za suočavanje sa Rusijom 2027. godine.

"`Burevesnik` je već testiran u letu i na meti, a njegov nuklearni motor je verifikovan. Jedino što nije testirano jeste njegova nuklearna bojeva glava, odnosno kapacitet i način rada", objašnjava Kedmi.

On ističe da Zapad još nema oružje koje može da parira "burevesniku", čak ni konceptualno, a od razvoja koncepta takvog oružja do njegove praktične primjene moglo bi da prođe pet do deset godina.

Kedmi napominje da "burevesnik" leti veoma nisko, da je to krstareća, a ne balistička raketa kod koje je putanja uvijek, manje-više, poznata.

Krstareća raketa, međutim, može da leti krivudavo, okrećući se u bilo kom pravcu, uzlazeći i spuštajući se. Njenu putanju je praktično nemoguće predvidjeti, čak ni uz satelitsko praćenje.

"`Burevesnik` je raketa na nuklearni pogon koja može da ostane u vazduhu neograničeno vrijeme, a da niko ne može da otkrije gdje je u kom trenutku. Čak i ako se utvrdi da leti, recimo, iznad Afrike i da će ubrzo biti iznad Atlantika, šta možeda je obori? Tamo nema nikakvih PVO-baterija, niti aviona", ukazuje Kedmi.

On je naveo da "burevesnik" raspolaže podacima o lokaciji neprijateljskih baterija ili razarača sa protivraketnim nosačima i može ih lako izbjeći, zaobilazeći ih deset, 200 ili 1.000 kilometara, prenose analitički portali.

Jedina opcija je pokušaj otkrivanja i presretanja "burevesnika" avionima, na primjer "F-15" ili "F-35", koji ima maksimalni domet oružja 700 kilometara.

"U Izraelu smo ih modifikovali, pa sada imaju domet od 1.500 kilometara. Ali, `burevesnik` može da napravi zaobilazak od 3.000 kilometara i niko ga neće ni vidjeti", objašnjava Kedmi.

On ne vjeruje u projekat američke "Zlatne kupole" koja bi trebalo da zaštiti SAD od udara sa drugih prostora.

"Taj sistem će Amerikance koštati bilion dolara, ako ne i više. Drugo, biće im potrebno deset do 15 godina da uspostave `Zlatnu kupolu`. Ali, ko zna šta će se desiti sa `burevesnikom` tokom tog vremena. Šta ako do tada već bude imao modernizovanu vještačku inteligenciju", navodi izraelski stručnjak.

Kedmi ocjenjuje da je, danas i za narednih pet do dest godina, "burevesnik" ultimativno oružje za koje nema ljeka.

"Rusija može lansirati deset takvih raketa i pustiti ih da lete iznad Tihog i Atlantskog okeana, kružeći oko SAD na udaljenosti od 5.000 kilometara. Šta bi u tom slučaju Sjedinjene Države mogle da urade", naglašava on.

Kada je riječ o eventualnom ratu NATO-a i Rusije, Kedmi smatra da NATO nema šanse u ratu sa ruskom vojskom.

"Francuska i Velika Britanija imaju nešto nekonvencionalnog oružja, ali to nije ništa u poređenju sa onim što Rusija ima, plus rakete `orešnik` i `cirkon`", ističe Kedmi.

Gledano iz vojne i taktičke perspektive, kaže Kedmi, pokretanje vojne akcije protiv Rusije upotrebom nuklearnog oružja bilo bi samoubistvo za NATO, te otkriva da je u brojnim razgovorima primijetio nerazumnost odluka zapadnih političara.