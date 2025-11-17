Preminula baka Merjem, 40 godina čekala da vidi sina

Tamara Miserlić, poznata humanitarka iz Srbije, objavila je da je juče preminula baka Merjem iz Novog Pazara, koja je prije nekoliko mjeseci, a nakon 40 godina, vid‌jela svog sina.

"To je žena koja četrdeset godina nije videla svoje dijete. Četrdeset godina čekanja, nadanja, suza… Kad sam je prvi put srela, samo je rekla: 'Samo da ga vidim prije nego umrem… ništa drugo ne tražim'. I to me je slomilo i pokrenulo", stoji u objavi Miserlićeve.

Kako je istakla, "ispred nje je sedela majka koja se nikada nije prestala nadati, iako joj je život sve oduzeo".

"Majka koja nije imala ništa osim sećanja i jedne posljednje želje. I Bog je dao da se ta želja ispuni. I eto… samo nekoliko mjeseci nakon toga, ona je otišla. Ali otišla je smirena. Otišla je sa ispunjenom posljednjom željom. Otišla je tek kad je vidjela ono za čim je čekala pola života", navela je ona.

No, kako navodi, "njena priča ostaje zauvijek sa nama, da nas podsjeti koliko je važno javiti se, zagrliti, oprostiti, dok još možemo".

Podsjetimo, u staroj kući u selu Trnava, nadomak Novog Pazara, baka Merjem je živjela sama, sa sjećanjima, nadom i tugom koju nije delila ni sa kim. Ona se svakog jutra budile uz prvu kafu, pitajući se da li je njen sin živ. I tako 40 godina.

Ova tužna i duboko emotivna priča isplivala je u javnost nakon što ju je objavila Tamara Misirlić, koja je prije nekoliko mjeseci posjetila nanu Mejrem i podijelila njenu tužnu priču.

A nakon njene objave, desilo se nešto što nije ni sanjala, jer se njen sin javio, te se vratio kući, nakon četiri decenije iščekivanja.