Orban: Neprihvatljiv imperijalistički pristup Brisela, nama se to ne sviđa

Evropska unija ima imperijalistički pristup, sa ciljem izgradnje evropskog carstva, a to za Mađarsku nije prihvatljivo, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban.

''Ono što oni imaju je imperijalistički pristup, sa ciljem izgradnje evropskog carstva. Nama se to ne sviđa. Možda Nijemci imaju drugačije shvatanje toga, jer imaju drugačiju istoriju, ali za Mađare i druge narode srednje veličine gubljenje ili smanjenje nacionalnog suvereniteta nikada nije prihvatljivo. Mi smo ponosni Mađari i želimo da ostanemo Mađari u budućnosti'', rekao je Orban u video-snimku objavljenom na Iksu.

🇪🇺 The EU must return to its roots: our Union can only stand on the foundation of sovereign nations. The current model is failing, driven by a Brusselian push for an empire no one asked for. Hungary will never give up its sovereignty; we want cooperation, not a United States of… pic.twitter.com/qxGV8YTYPS — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) November 17, 2025

Orban je naglasio da je potreban format za najbolju saradnju EU koji bi donio najbolji ishod za sve njene članice.

''Nakon pada Rimskog carstva, razvijene su dvije škole, odnosno dva pravca razmišljanja, jer ono nije zamijenjeno drugim carstvom, u Evropi su stvorene države. Tako da ne možemo da nadograđujemo nešto što nije zasnovano na nacijama. Nacionalni suverenitet je kamen temeljac budućnosti EU'', naglasio je Orban.

Svijet Orban: Sukob u Ukrajini će se uskoro završiti

On je pozvao da se pronađe sistem za najbolju saradnju, jer sistem u kojem sada sarađuju članice EU nije uspio, izumire i nije više dobar za članice.

''Ali ne odustajemo od ideje saradnje, već stvaramo potpuno novu arhitekturu za EU. Spremni smo da pregovaramo o tome, jer mislimo da je ono što se sada dešava ugnjetavanje koje dolazi iz Brisela'', zaključio je Orban.