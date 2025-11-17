Veliko nevrijeme pogodilo Italiju i Sloveniju: U toku evakuacija stanovništva

Obilne kiše koje su tokom noći pogodile italijansku regiju Friuli-Venecija Đulija izazvale su niz teških posljedica, uključujući odrone, poplave i opsežne evakuacije stanovništva.

Najteže je stradalo područje Krmina, mjesta smještenog uz slovensku granicu, gdje je snažan odron potpuno zatrpao trokatnicu.

Spasilačke službe uspjele su iz ruševina izvući jednu osobu sa slomljenom nogom, koja je hitno prebačena u bolnicu. Međutim, za još dvoje stanara zgrade i dalje se traga, a potrage otežava opasnost od novih odrona i nestabilnosti tla. Zbog sigurnosnih razloga, nekoliko porodica iz ulice Via San Giorgio evakuirano je u privremene smještaje.

Gradonačelnik Krmina, Roberto Felcaro, potvrdio je ozbiljnost stanja, istaknuvši da je “tokom noći pala izuzetno velika količina kiše” i da se “nekoliko osoba i dalje vodi kao nestalo”.

Major flooding in Versa, Province of Gorizia in northeast Italy this morning...🌊pic.twitter.com/I0ibA8Za2L — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 17, 2025

U samo šest sati na području Krmina zabilježeno je čak 152 milimetra padavina, što je prouzrokovalo nagla izlivanja obližnjih rijeka. Rijeka Idrija izlila se iz korita, izazvavši opsežne poplave, dok je rijeka Ter potopila selo Versa nedaleko od Vileša. U pomoć lokalnim ekipama upućeni su i spasioci iz Venecije, budući da su okolnosti na terenu izrazito teške, prenosi Radiosarajevo.ba.

Situacija u Versi posebno je kritična. Mnogi stanovnici sklonili su se na krovove svojih kuća, čekajući evakuaciju jer je vodeni talas odsjekao pristup brojnim objektima. Vatrogasne jedinice intervenisali malim čamcima, dok se za najugroženije angažuju i helikopterska pomoć. Snimci iz vazduha prikazuju ogromna poplavljena područja, oštećenu infrastrukturu i brojne zatvorene puteve i mostove.

⛈️Nella notte allagamenti a San Vito al Torre (UD) a causa delle precipitazioni che hanno colpito l'Udinese. Video di Fiore per "Segnalazioni Meteo PMG".



Tra Udine e Gorizia caduti localmente in 24 ore anche 250 mm di pioggia. A Cormons 262 mm di pioggia. pic.twitter.com/pAstN3CQC9 — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) November 17, 2025

Meteorološka upozorenja proširena su i na Hrvatsku, gdje se očekuje snažan vjetar, grmljavinsko nevrijeme i velike količine kiše, posebno u riječkoj i splitskoj regiji. Stručnjaci upozoravaju da bi lokalno moglo doći do naglih bujičnih poplava i opasnih vremenskih prilika.