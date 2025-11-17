Logo
Large banner

Veliko nevrijeme pogodilo Italiju i Sloveniju: U toku evakuacija stanovništva

17.11.2025

14:04

Komentari:

0
Велико невријеме погодило Италију и Словенију: У току евакуација становништва
Foto: X/@Italia24HLive/screenshot

Obilne kiše koje su tokom noći pogodile italijansku regiju Friuli-Venecija Đulija izazvale su niz teških posljedica, uključujući odrone, poplave i opsežne evakuacije stanovništva.

Najteže je stradalo područje Krmina, mjesta smještenog uz slovensku granicu, gdje je snažan odron potpuno zatrpao trokatnicu.

Spasilačke službe uspjele su iz ruševina izvući jednu osobu sa slomljenom nogom, koja je hitno prebačena u bolnicu. Međutim, za još dvoje stanara zgrade i dalje se traga, a potrage otežava opasnost od novih odrona i nestabilnosti tla. Zbog sigurnosnih razloga, nekoliko porodica iz ulice Via San Giorgio evakuirano je u privremene smještaje.

Gradonačelnik Krmina, Roberto Felcaro, potvrdio je ozbiljnost stanja, istaknuvši da je “tokom noći pala izuzetno velika količina kiše” i da se “nekoliko osoba i dalje vodi kao nestalo”.

U samo šest sati na području Krmina zabilježeno je čak 152 milimetra padavina, što je prouzrokovalo nagla izlivanja obližnjih rijeka. Rijeka Idrija izlila se iz korita, izazvavši opsežne poplave, dok je rijeka Ter potopila selo Versa nedaleko od Vileša. U pomoć lokalnim ekipama upućeni su i spasioci iz Venecije, budući da su okolnosti na terenu izrazito teške, prenosi Radiosarajevo.ba.

Situacija u Versi posebno je kritična. Mnogi stanovnici sklonili su se na krovove svojih kuća, čekajući evakuaciju jer je vodeni talas odsjekao pristup brojnim objektima. Vatrogasne jedinice intervenisali malim čamcima, dok se za najugroženije angažuju i helikopterska pomoć. Snimci iz vazduha prikazuju ogromna poplavljena područja, oštećenu infrastrukturu i brojne zatvorene puteve i mostove.

Meteorološka upozorenja proširena su i na Hrvatsku, gdje se očekuje snažan vjetar, grmljavinsko nevrijeme i velike količine kiše, posebno u riječkoj i splitskoj regiji. Stručnjaci upozoravaju da bi lokalno moglo doći do naglih bujičnih poplava i opasnih vremenskih prilika.

Podijeli:

Tagovi:

Slovenija

Italija

evakuacija

nevrijeme

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Потпуни потоп: Разорне поплаве носе све пред собом, а најгоре тек слиједи

Svijet

Potpuni potop: Razorne poplave nose sve pred sobom, a najgore tek slijedi

2 d

2
Проглашена ванредна ситуација у Енглеској!

Svijet

Proglašena vanredna situacija u Engleskoj!

2 d

0
Вапај Бањалучана нико не чује: "Моја кућа ће сљедећа у провалију"

Banja Luka

Vapaj Banjalučana niko ne čuje: "Moja kuća će sljedeća u provaliju"

3 d

3
Поплаве у Лесковцу

Srbija

Drama kod Leskovca se nastavlja: Domaćinstva i dalje pod vodom

1 sedm

0

Više iz rubrike

Кћерка пријавила оца за насиље: Полиција у кући пронашла арсенал оружја

Region

Kćerka prijavila oca za nasilje: Policija u kući pronašla arsenal oružja

4 h

0
Преминуо дјечак (9) у Бару, љекар није хтио да га хоспитализује

Region

Preminuo dječak (9) u Baru, ljekar nije htio da ga hospitalizuje

5 h

0
Црна Гора најавила црвени метеоаларм: Очекују се олује, јаки пљускови и грмљавина

Region

Crna Gora najavila crveni meteoalarm: Očekuju se oluje, jaki pljuskovi i grmljavina

7 h

0
Малољетници се потукли дворишту основне школе, иза решетака завршило њих 20

Region

Maloljetnici se potukli dvorištu osnovne škole, iza rešetaka završilo njih 20

7 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

50

Ako na ovaj datum oktitite jelku, vjeruje se da će vas sreća pratiti cijele godine

14

45

U prvom planu: Srđan Amidžić

14

38

Kalajdžić je trebalo da se pojavi na sudu za 10 dana zbog ugrožavanja bezbijednosti druge djevojke

14

20

ERS za ATV: U obavezi smo da prikažemo činjenično stanje

14

12

Tri horoskopska znaka ove sedmice čeka finansijski uspjeh

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner