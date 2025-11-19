Mađarska zabranila proizvodnju mesa u laboratoriji

Mađarski parlament usvojio je zakon kojim se zabranjuje proizvodnja i komercijalizacija laboratorijski uzgojenog mesa, uključujući proizvode dobijene kultivisanjem životinjskih ćelija u laboratorijskim uslovima.

Zakon je prošao s 140 glasova za, 10 protiv i 18 suzdržanih, čime je Mađarska postala jedna od prvih evropskih država koja uvodi sveobuhvatnu zabranu kultivisanog mesa. Mjera se odnosi na sve faze lanca snabdijevanja – od proizvodnje i distribucije do marketinga i prodaje, prenijela je Anadolija.

Srbija To mogu samo Srbi: Tranžirali životinju ispred zgrade, pljušte komentari

Ministarstvo poljoprivrede Mađarske, koje je snažno podržalo zabranu, tvrdi da laboratorijski uzgojeno meso može predstavljati prijetnju “tradiciji, prehrambenoj kulturi i domaćoj poljoprivrednoj proizvodnji”.

Ministar Istvan Nagy ranije je upozorio da takvi proizvodi “potkopavaju vijekovne prehrambene navike i sigurnost hrane”.

Zakon ne obuhvata biljne alternative, čija proizvodnja i prodaja ostaje dozvoljena, naglašavajući da cilj mjere nije ograničavanje veganskih i vegetarijanskih proizvoda.

Podrška je stigla iz više političkih blokova – pored vladajuće koalicije Fidesz–KDNP, za zakon su glasali i zastupnici iz Jobbika, Mi Hazanka i Parbeszeda.

Društvo U piletini iz BiH pronađena salmonela

Mađarska se ovim potezom pridružila Italiji, koja je 2023. godine postala prva evropska država koja je uvela zabranu laboratorijski uzgojenog mesa. Kritičari, međutim, upozoravaju da bi stroga ograničenja mogla usporiti inovacije i naučna istraživanja u prehrambenom sektoru, posebno u domenu održive proizvodnje hrane.

Zagovornici kultiviranog mesa tvrde da ova tehnologija može smanjiti ekološki otisak, potrošnju resursa i emisije stakleničkih plinova, dok mađarske vlasti ističu da “dugoročne posljedice po zdravlje i društvo nisu dovoljno istražene”.