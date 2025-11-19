Italijanka Marija Zaharova ima problem, jer - dijeli ime sa portparolkom ruskog ministarstva

Državljanka Italije Marija Viktorovna Zaharova, koja nosi isto ime kao portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije, rekla je da zbog sankcija EU ima kašnjenja u isplati plate i dodatne provjere pri bankarskim transakcijama i otvaranju računa.

Zaharova živi u Italiji od 2008. godine i posjeduje italijansko državljanstvo.

Njeno puno ime je Marija Viktorovna Zaharova, dok portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova koristi patronim "Vladimirova", ali u italijanskim dokumentima koristi samo Marija Zaharova jer u toj zemlji ne postoji sistem patronima.

"Računi i kartice su mi povremeno blokirani, plata mi je stizala dva do tri dana kasnije nego mojim kolegama zbog svih provjera", izjavila je Zaharova za portal RBK Rusija.

Dodala je da je sličan problem imala i njena majka, kojoj je trebalo dve nedjelje da joj odobre otvaranje bankovne kartice.

Zaharova je istakla da ne namjerava da mijenja ime ili prezime zbog ovih problema.

Slični slučajevi zabilježeni su i ranije u EU, kada su građani koji imaju ista imena kao osobe pod sankcijama suočeni sa kašnjenjem plata i zamrzavanjem računa.