Pojavio se snimak pucnjave u Kalesiji, policija traga za počiniocima

U Kalesiji se jutros rano dogodilo razbojništvo i pucnjava iz vatrenog oružja, nakon pokušaja pljačke zlatarske radnje, saopšteno je iz MUP Tuzlanskog kantona.

Sve se dogodilo oko 7.35 časova.

Policijski službenici su na terenu i vrše uviđaj, dok je ulica u centru blokirana.

''Na mjesto događaja upućene su sve raspoložive patrole PS Kalesija, OKP PU Kalesija, timovi za brze intervencije Jedinice policije za specijalnu podršku, te su na terenu patrole policije PS Sapna, PS Živinice i policijski službenici PS Zvornik, obzirom da su se počinioci udaljili sa mjesta događaja'', saopšteno je jutros iz policije.

Kako su dodali, u aktivnosti su uključeni i policijski službenici Granične policije BiH.

Na društvenim mrežama pojavio se i snimak sa mjesta događaja.

Na njemu se vidi trenutak bijega osumnjičenih, ali i razmjena vatre sa policijom.

U toku je opsežna potraga za osumnjičenima.

Kako prenose očevidci, razmjeni vatre između pljačkaša i policije nekoliko metaka završilo je u fasadi Osnovne škole Kalesija, a jedan metak u prozoru zgrade Opštine.