Logo
Large banner

Pojavio se snimak pucnjave u Kalesiji, policija traga za počiniocima

Izvor:

ATV

19.11.2025

09:30

Komentari:

0
Појавио се снимак пуцњаве у Калесији, полиција трага за починиоцима
Foto: INFOPLUS/FACEBOOK/SCREENSHOT

U Kalesiji se jutros rano dogodilo razbojništvo i pucnjava iz vatrenog oružja, nakon pokušaja pljačke zlatarske radnje, saopšteno je iz MUP Tuzlanskog kantona.

Sve se dogodilo oko 7.35 časova.

Полиција ФБиХ

Hronika

Oglasili se iz MUP-a nakon pucnjave: Počinioci pobjegli, uključena i granična policija BiH

Policijski službenici su na terenu i vrše uviđaj, dok je ulica u centru blokirana.

''Na mjesto događaja upućene su sve raspoložive patrole PS Kalesija, OKP PU Kalesija, timovi za brze intervencije Jedinice policije za specijalnu podršku, te su na terenu patrole policije PS Sapna, PS Živinice i policijski službenici PS Zvornik, obzirom da su se počinioci udaljili sa mjesta događaja'', saopšteno je jutros iz policije.

Kako su dodali, u aktivnosti su uključeni i policijski službenici Granične policije BiH.

Na društvenim mrežama pojavio se i snimak sa mjesta događaja.

Na njemu se vidi trenutak bijega osumnjičenih, ali i razmjena vatre sa policijom.

U toku je opsežna potraga za osumnjičenima.

Kako prenose očevidci, razmjeni vatre između pljačkaša i policije nekoliko metaka završilo je u fasadi Osnovne škole Kalesija, a jedan metak u prozoru zgrade Opštine.

Podijeli:

Tagovi:

pucnjava

Kalesija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Огласили се из МУП-а након пуцњаве: Починиоци побјегли, укључена и гранична полиција БиХ

Hronika

Oglasili se iz MUP-a nakon pucnjave: Počinioci pobjegli, uključena i granična policija BiH

1 h

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Hronika

Pucnjava ispred škole u Kalesiji, policija na terenu

1 h

0
Упуцана дјевојчица у Њемачкој

Svijet

Ovo je srpska djevojčica koju je upucala njemačka policija

1 d

0
Полицајац испалио метак у болници

Svijet

Policajac ispalio metak u bolnici

1 d

0

Više iz rubrike

Огласили се из МУП-а након пуцњаве: Починиоци побјегли, укључена и гранична полиција БиХ

Hronika

Oglasili se iz MUP-a nakon pucnjave: Počinioci pobjegli, uključena i granična policija BiH

1 h

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Hronika

Pucnjava ispred škole u Kalesiji, policija na terenu

1 h

0
Кривичне пријаве против седам особа због злоупотребе дјеце на интернету

Hronika

Krivične prijave protiv sedam osoba zbog zloupotrebe djece na internetu

12 h

0
Ватра ''прогутала'' стан: Ситница изазвала праву хаварију

Hronika

Vatra ''progutala'' stan: Sitnica izazvala pravu havariju

12 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

05

ATV saznaje: Pronađeno zapaljeno vozilo i tijelo pljačkaša, aktivan i MUP Srpske

10

05

U Pekingu predstavljeni industrijski sektori i sistem obrazovanja kadrova iz BiH

10

01

Nakon zabrane telefona u hrvatskoj školi: Nastavnici kažu - promjena se već vidi

09

53

Trišić Babić: Stabilna i dogovorom uređena BiH je jedini put da zemlja krene naprijed

09

52

Snijeg izazvao probleme: Oko 5.000 stanovnika lučanskih sela nema struju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner