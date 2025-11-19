Logo
Large banner

Oglasili se iz MUP-a nakon pucnjave: Počinioci pobjegli, uključena i granična policija BiH

Izvor:

ATV

19.11.2025

08:33

Komentari:

0
Огласили се из МУП-а након пуцњаве: Починиоци побјегли, укључена и гранична полиција БиХ

U Kalesiji se jutros oko 7.35 časova dogodilo razbojništvo i pucnjava iz vatrenog oružja, nakon pokušaja pljačke zlatarske radnje, saopšteno je iz MUP-a Tuzlanskog kantona.

Policijski službenici su na terenu, ulica u centru je blokirana, a sve se desilo ispred osnovne i srednje škole, kako kažu očevidci sa mjesta događaja.

Најновија вијест

Hronika

Pucnjava ispred škole u Kalesiji, policija na terenu

''Na mjesto događaja upućene su sve raspoložive patrole PS Kalesija, OKP PU Kalesija, timovi za brze intervencije Jedinice policije za specijalnu podršku, te su na terenu ( na širem području) patrole policije PS Sapna, PS Živinice i policijski službenici PS Zvornik, obzirom da su se počinioci udaljili sa mjesta događaja. U aktivnosti su uključene i policijski službenici Granične policije BiH'', saopšteno je iz MUP-a Tuzlanskog kantona.

Podijeli:

Tagovi:

pucnjava

Kalesija

pucnjava Kalesija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Hronika

Pucnjava ispred škole u Kalesiji, policija na terenu

1 h

0
Упуцана дјевојчица у Њемачкој

Svijet

Ovo je srpska djevojčica koju je upucala njemačka policija

1 d

0
Полицајац испалио метак у болници

Svijet

Policajac ispalio metak u bolnici

1 d

0
Њемачка полиција упуцала српску дјевојчицу

Svijet

Njemačka policija upucala srpsku djevojčicu

1 d

1

Više iz rubrike

Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Hronika

Pucnjava ispred škole u Kalesiji, policija na terenu

1 h

0
Кривичне пријаве против седам особа због злоупотребе дјеце на интернету

Hronika

Krivične prijave protiv sedam osoba zbog zloupotrebe djece na internetu

12 h

0
Ватра ''прогутала'' стан: Ситница изазвала праву хаварију

Hronika

Vatra ''progutala'' stan: Sitnica izazvala pravu havariju

12 h

0
Огласио се УКЦ о стању жене коју је син избо ножем

Hronika

Oglasio se UKC o stanju žene koju je sin izbo nožem

15 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

05

ATV saznaje: Pronađeno zapaljeno vozilo i tijelo pljačkaša, aktivan i MUP Srpske

10

05

U Pekingu predstavljeni industrijski sektori i sistem obrazovanja kadrova iz BiH

10

01

Nakon zabrane telefona u hrvatskoj školi: Nastavnici kažu - promjena se već vidi

09

53

Trišić Babić: Stabilna i dogovorom uređena BiH je jedini put da zemlja krene naprijed

09

52

Snijeg izazvao probleme: Oko 5.000 stanovnika lučanskih sela nema struju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner