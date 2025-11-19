Oglasili se iz MUP-a nakon pucnjave: Počinioci pobjegli, uključena i granična policija BiH

U Kalesiji se jutros oko 7.35 časova dogodilo razbojništvo i pucnjava iz vatrenog oružja, nakon pokušaja pljačke zlatarske radnje, saopšteno je iz MUP-a Tuzlanskog kantona.

Policijski službenici su na terenu, ulica u centru je blokirana, a sve se desilo ispred osnovne i srednje škole, kako kažu očevidci sa mjesta događaja.

Hronika Pucnjava ispred škole u Kalesiji, policija na terenu

''Na mjesto događaja upućene su sve raspoložive patrole PS Kalesija, OKP PU Kalesija, timovi za brze intervencije Jedinice policije za specijalnu podršku, te su na terenu ( na širem području) patrole policije PS Sapna, PS Živinice i policijski službenici PS Zvornik, obzirom da su se počinioci udaljili sa mjesta događaja. U aktivnosti su uključene i policijski službenici Granične policije BiH'', saopšteno je iz MUP-a Tuzlanskog kantona.