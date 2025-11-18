Oglasio se UKC o stanju žene koju je sin izbo nožem

Izvor:
ATV
18.11.2025
18:30
Na tijelu Zvorničanke M.E, koju je nožem pokušao ubiti sin B.S., evidentirano je više rana, od kojih je najteža u predjelu desne strane grudnog koša, uz gubitak približno tri litre krvi, saopšteno je iz Univerzitetskog kliničkog centara Republike Srpske.
Horor u Zvorniku: Nožem izbo majku i sestru!
Odmah po prijemu na UKC-e urađena je hitna dijagnostika, nakon čega je pacijentkinja upućena u hiruršku salu radi daljeg zbrinjavanja.
"O daljem toku liječenja i ishodu javnost će biti blagovremeno obaviještena", izjavio je generalni direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske prof. dr Vlado Đajić.
