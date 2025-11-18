Poznato kada će biti sahranjena svirepo ubijena Aldina Jahić

Porodica, prijatelji, kolege i mentori u šoku su i dalje da je više nema. Svi su imali samo pohvale i pitaju se - zašto?

Admir Čavalić bio je dugogodišnji prijatelj i mentor Aldine Jahić. Smogao je snage da stane pred kameru, uprkos dubokoj boli.

U razgovoru za "N1" rekao je da je poznavao gotovo 10 godina, još od studentskih dana.

"Bila je fina osoba, introvertna, nije dijelila svoje probleme, poteškoće. Lično me boli. Čuli smo se zadnji put u petak, da mi je bilo šta rekla... Ja sam ostao federalni poslanik, dao bih sve da joj se neko nađe, federalni policajci, Uprava policije, da joj neko obezbijedi nekakvu zaštitu, samo da sam znao, ili bilo ko da je znao, ili od familije, ili od prijatelja. Iskren da budem u dilemi sam, da li još treba govoriti o ovome, ali moram da kažem - Aldina Jahić je stvarno bila par ekselans živo biće, nagovarao sam je za doktorat. Zvao sam je filozof, napisao sam to u objavi. Organizacija, veliki događaj, hiljadu ljudi, pa u maju je držala predavanje pred nekih sto ljudi u Briselu. Ja sam sjedio tu, poslije me pitala kako je bilo, je li sve OK, šalili smo se, tu je ona slika nastala", rekao je Čavalić za "N1".

"Boli nas sve, ne znamo kako da joj se odužimo..."

Naveo je kako se čuo s Aldininim ocem koji se čvrsto drži. Dijeli bol s njim jer i sam, kaže, ima tri kćerke.

"Odgojite dijete, izvedete na bijeli svijet, školujete, ima uspješnu karijeru, sama je uvijek bila solo borac, otišla u tuđi kraj, tuđi grad i da se ovo desi, da neko tako, da li je čak možda ubio s leđa u glavu, mislim stravično, ne mogu da vjerujem. Ja nemam riječi, zatečen sam i ne znam, boli nas sve. Ne znam kako da joj se odužim i žao mi je što nije kazala. Da li smo mi mogli biti tu, da li smo mogli reagovati... Ja sam žestoko reagovao prema tom momku, ubici, teške sam riječi kazao i stojim iza njih. Zašto, i to moram kazati. Dosta se kod nas govori o nekim porodicama, patrijarhatu i slično. Kod nas evo ovdje u Tuzli, u mahali, uči se od malena da se curice ne udaraju, da nije džentlmenski, da nije patrijahalno, da nije u duhu dječaka da udara curice. Kada se moja curica upisivala u osnovnu školu, to sam ja prvo rekao, nemoj se brinuti, neće te dječaci dirati, jer dječaci ne diraju curice", kazao je Čavalić.

Posljednji telefonski poziv...

Istakao je da želi da se Aldina pamti pa je spomenuo da je već razgovarao s profesorima o osnivanju nagrade ili fondacije koja će nositi njeno ime.

Kazao je da nema informacija o momku, ali da zna da u maju nije bila u vezi s njim kada su se vidjeli. Posljednji put su se čuli i u petak uveče. Vagao je svaku riječ, ali ništa nije zvučalo uznemirujuće.

"I kad sam dobio inicijale tu veče, napisao sam joj, jesi li tu? I nije mi odgovarala", prisjetio se.

Na navode da Aldina nije prijavila uznemiravanje ili prijetnje, kazao je da je ona možda to čuvala u sebi jer je bila tiha i blaga osoba.

"To neka istražni organi procijene i neka se utvrdi kako je neko mogao da dobije pištolj. Dakle ko mu je dao pištolj i taj posrednik treba da odgovara, ima tu lanac odgovornosti. Nema opravdanja. Vidim neko komentariše. Nema opravdanja, ubistvo je ubistvo. Ne možete ubiti nevinu osobu, ne možete. Ubistvo ima svoju težinu i tu nema riječi zašto, da se traže razlozi i slično. A što se nje lično tiče, sumnjamo mi kao prijatelji da ona nije htjela da nam priča, znajući kakav je bila karakter i da je čuvala u sebi, da je imala određeni ponos, da nije jednostavno htjela da dijeli te informacije, to je naša pretpostavka. Da li je tako, ne znamo šta je bilo u njenoj glavi taj dan, te slike, to bježanje, da je dugo tako trajalo. Pa evo i Mostar je veliki grad, da neko nije tu u 18 sati priskočio, i to mi je nejasno", rekao je Čavalić.

Ističe kako je ovo iskušenje za sve, ali da je najteže njenoj porodici.

"Bila je osoba koja nije bila problematična i osoba koja ne bi ni mrava zgazila", zaključio je.