Stekli 1,3 miliona KM: Optužnica protiv 10 osoba zbog šverca više od 300 tona duvana

SRNA

18.11.2025

11:40

0
Стекли 1,3 милиона КМ: Оптужница против 10 особа због шверца више од 300 тона дувана

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv 10 osoba za krijumčarenje više od 300 tona duvana, čime su ostvarili imovinsku korist veću od 1,3 miliona KM.

Optužnica je podignuta protiv Jerka Vicana, Radoslava Milićevića, Stojana Stanojevića, Danijela Savkića, Milorada Gotovčevića, Gojka Marića, Ljiljane Marijanović, Mire Martića, Mladena Simeunovića i Tanasija Simeunovića, saopšteno je iz Tužilaštva BiH.

Полиција ФБиХ

Hronika

Određen pritvor trojici uhapšenih sa 3 kilograma kokaina

Oni su optuženi da su postali pripadnici organizovane grupe, uključene u nezakonit promet više od 300 tona duvana i duvanskih prerađevina, te plasmanu tih proizvoda na ilegalnom tržištu BiH čime je ostvarena protivpravna imovinska korist u iznosu većem od 1,3 miliona KM, a osnovano se sumnja da je izvršeno i pranje novca prikrivanjem stvarnog porijekla.

Jerko Vican, kao organizator grupe, tereti se da je u pet odvojenih slučajeva dao mito u iznosima od po najmanje 1.000 KM Ljiljani Marijanović, tada zaposlenoj u Upravi za indirektno oporezivanje BiH, uz posredovanje optuženog Mire Martića, a sve kako bi optužena učinila radnje koje u okviru svoje funkcije nije smjela.

злато

Svijet

Pokušao da prokrijumčari 15 zlatnih poluga, ''pao'' na granici

Optužnicom su obuhvaćena krivična djela organizovanog kriminala u vezi sa krivičnim djelima nedozvoljena trgovina, nedozvoljen promet akciznih proizvoda, davanje dara i drugih oblika koristi, primanje dara i drugih oblika koristi i pranje novca.

krijumčarenje

duvan

Tužilaštvo BiH

šverc duvana

