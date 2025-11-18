Logo
Od Prijedorčanina oduzeto vozilo: Ima skoro 40.000 KM kazne, a nema prave tablice ni vozačku

18.11.2025

Од Приједорчанина одузето возило: Има скоро 40.000 КМ казне, а нема праве таблице ни возачку

Od vozača iz Prijedora oduzeto je vozilo nakon što je utvrđeno da nema vozačku, a ima skoro 40.000 KM neplaćenih kazni.

"Policijski službenici Policijske stanice Oštra Luka su 17.11.2025. godine od vozača D.V. iz Prijedora privremeno oduzeli putničko motorno vozilo marke „Kia“, nakon što je kontrolom utvrđeno da upravlja prije sticanja prava na upravljanje i da vozilo na kojem se nalaze nepripadajuće registarske oznake nije registrovano.

Utvrđeno je da se radi o višestrukom povratniku u činjenju težih prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja sa dugom po osnovu neplaćenih novčanih kazni u iznosu od 39.800,00 KM", navode iz PU Prijedor.

Vozilo je privremeno oduzeto zbog bojazni da će isti ponoviti prekršaj, a protiv D.V. nadležnom sudu slijedi dostavljanje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka.

Tagovi:

Prijedor

oduzeto vozilo

