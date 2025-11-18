Državljanin BiH iz zatvora u Austriji vodio narko bandu

Austrijski mediji pišu o 37-godišnjem državljaninu Bosne i Hercegovine koji je iz ćelije zatvora Suben organizovao preprodaju većih količina droge.

"Poslovna snalažljivost i poprilična doza samouverenosti – to je ono što jedan 37-godišnji zatvorenik iz BiH može da upiše u svoj životopis. Uspeo je da svoju ćeliju u zatvoru Suben pretvori u glavno sedište jedne narko-bande", prenose austrijski mediji.

U tekstu se podsjeća da neposredno nakon što je u martu prošle godine osuđen na devet i po godina zatvora zbog krivičnih djela povezanih sa narkoticima, ovaj državljanin BiH je započeo nove "uvozne i distributivne aktivnosti". Za to je angažovao saučesnike iza rešetaka, koji su već imali pravo da izlaze tj. čija je kazna bila kombinovana, prenose Nezavisne.

Tako je 4. avgusta ove godine jedan 35-godišnji državljanin BiH uhvaćen pri primopredaji tri kilograma kokaina u okrugu Halein (Salcburg). Bio je to prvi trag policiji o bandi na čijem je čelu 37-godišnji zatvorenik iz Subena. Naime, uhapšeni je takođe bio zatvorenik, a za dogovoreni posao iskoristio je slobodan izlazak iz zatvora Suben.

Nakon ovog otkrića, policiji je bilo dovoljno samo da prati tragove. U Subenu i još jednoj kaznenoj ustanovi izvršeni su pretresi ćelija, a u Haleinu je otkriven stan koji je služio kao skladište droge. U tom stanu je živeo 26-godišnji državljanin BiH, koji je tek u aprilu 2025. izašao iz zatvora. On je u stanu čuvao novac od droge, koji mu je oduzet, a on je sada ponovo iza rešetaka.

U distribuciji droge učestvovala su i dvojica drugih zatvorenika, odnosno oni sa nanogicama. Čak je i bivša životna saputnica vođe bande bila uključena – navodno je obavljala novčane transakcije i prikrivala narko-poslove.

Istragom se došlo do saznanja da je 37-godišnjak “robu” naručivao iz inostranstva i organizovao njeno prebacivanje u Austriju. Njegovi kontakti i izvori, kako navodi policija, pripadaju "organizovanom kriminalu na Balkanu".

Kako prenose mediji, “narko-biro” 37- godišnjeg osuđenika iz BiH je sada zatvoren, a on premješten.