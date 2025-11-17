Vozio drogiran, pa usmrtio pješaka

Vozač automobila koji je danas na pješačkom prelazu u centru Pančeva, kod suda usmrtio pješaka bio je pod dejstvom amfetamina, saopštila je večeras Policijska uprava Pančevo.

U saopštenju se navodi da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu uhapsili su M. R. (43) iz Beograda, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja.

- On se sumnjiči da je danas, oko 13 časova, upravljajući putničkim motornim vozilom pod dejstvom amfetamina, na obilježenom pješačkom prelazu udario 70-godišnjeg pješaka koji je od zadobijenih povreda preminuo. Po nalogu tužioca Višeg javnog tužilaštva u Pančevu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti sproveden ovom tužilaštvu - navodi se u saopštenju Policijske uprave Pančevo.

Amfetamin je stimulans iz grupe psihoaktivnih supstanci koji ubrzava rad nervnog sistema, podiže budnost i smanjuje umor, ali istovremeno ozbiljno narušava procjenu, koncentraciju, koordinaciju pokreta i reakcije pojedinca. Upotreba amfetamina je, kao i u slučaju ostalih narkotika, zakonom zabranjena.