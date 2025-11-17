Svjedok opisao posljednje trenutke Aldine Jahić: Bio je mrtav-hladan

Dok je trčala vikala je : "Ima pištolj, ima pištolj", kako je to potvrdio za "Avaz" jedan od taksista na štandu Autobuske stanice.

On je s dvojicom kolega sjedio ispred jednog ugostiteljskog objekta u blizini fitnes centra. Kada su čuli njene povike, instinktivno su ustali i krenuli prema tom muškarcu.

"Ma, to je sve bilo u trenu, takoreći. Ona je protrčala kraj nas i kada smo čuli da govori za pištolj, ustali smo. On nije trčao. Automobil mu je bio parkiran kod rampe, koja je bila dignuta. Kada je on nas spazio sjeo je u automobil. Nije žurio, nije trčao. Djelovao je mrtav-hladan. Možda se tako ponašao jer nas je vidio. Dolazio je on ovdje često u kladionicu, jer radi u obližnjoj benzinskoj pumpi", ispričao je ovaj taksista pod uslovom anonimnosti.

Za nesretnom Aldinom Jahić, priznao je, niko nije potrčao.

"Vjerujte, sve se desilo u sekundama. Nije bilo ni puno ljudi ovdje, možda desetak, a neki objekti nedjeljom i ne rade. Inače, nedjeljom je ovdje pusto. Da mi nismo bili ovdje, da nismo mahinalno krenuli prema njemu, možda bi on potrčao za njom. Ovako, sjeo je u automobil i krenuo cestom u njenom pravcu. Pretpostavljam. Kad je sjeo u automobil, pokušao sam zapamtiti registarske oznake i pozvati policiju", rekao je on.

Međutim, ubrzo su, kaže, čuli policijske sirene, ali nisu mogli pomisliti da je djevojka ubijena.

"Strašno da ne može strašnije. Svašta se sinoć pričalo, da je ovdje pucao. Nije, jer bismo to čuli. A, nismo s pozicije na kojoj smo bili mogli vidjeti šta se događalo ispred fitnes centra. Ali, postoji video nadzor ispred i policija je izuzela snimke. Sve se vidi. Koliko smo čuli, cura je imala trening u 18 sati, a on je čekao tu. Tu je, valjda, potegao pištolj, nakon čega se onda ona dala u bijeg", govori taksista.