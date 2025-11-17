Amidžić: Proces usvajanja budžeta - dokaz da politički bezobrazluk nema granicu

Proces usvajanja budžeta institucija i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu i tretiranja zaposlenih u institucijama BiH su dokaz da politički bezobrazluk nema granicu, izjavio je ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić.

Nakon što je Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvojio Prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu u iznosu od 1,5 milijardi KM, Amidžić je rekao da su svi u sali bili saglasni da višak sredstava koji se pojavio iznosi 36 miliona KM.

"Ministarstvo finansija i trezora, lično ja, partija koju predstavljam, izašli smo sa prijedlogom da se sav višak podjeli radnicima i niko ne spori činjenicu da je to 36 miliona KM i kada se to izračuna, sa pripadajućim porezima i doprinosima, vidi se da svakom zaposlenom, izuzev fukcionera, kako je predviđeno zakonom o budžetu, može da se isplati po 1.000 KM i da se uplate porezi i doprinosi", rekao je Amidžić novinarima u Sarajevu.

On je istakao da samo oni ekstremno politički bezobrazni kažu da se uzme 36 miliona KM i da se isplati po 2.000 KM, te ih pozvao da objasne kako da se to uradi.

"Čista manipulacija, bezobrazluk i potcjenjivanje svih zaposlenih u institucijama BiH, kao da ljudi ne znaju množiti", rekao je Amidžić i dodao da je ovo dokaz da politički bezobrazluk nema granica.

On je izrazio zadovoljstvo što je riječ o hitnoj proceduri za usvajanje, s obzirom da je riječ o zaposlenima u institucijama BiH, te dodao da postoji mogućnost da budžet bude usvojen ove sedmice i u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.

On je naveo da je to bitno, kako bi se u decembru zaposlenima mogla isplatiti plata sa uvećanjem, odnosno da se primjeni viša osnovica i viši koeficijent, kada je u pitanju srednja stručna sprema.

Prema njegovim riječima, ova sjednica je dokaz da parlamentarci mogu imati dobre ideje, ali da za njih treba naći način da se pretoče u realnost.

Amidžić je rekao da oni koji su stvarno imali brigu za zaposlene, pogotovo kada je u pitanju srednja stručna sprema, nisu trebali reći da on stupa na snagu danom usvajanja budžeta za tekuću godinu, već da on stupa na snagu osam dana po objavljivanju u Službenom glasniku BiH, te dodao da bi radnici već od maja ove godine imali uvećanu platu za koeficijent 0,2.

On je istakao da isti problem postoji i kada je u pitanju retroaktivnost, odnosno zakon koji treba da se primjenjuje od januara naredne godine.

"Rekli su da za radnike važi retroaktivnost, a istovremeno da se funkcionerima plata obračunava po novoj osnovici", rekao je Amidžić.

Prema njegovim riječima, taj zakon je zapeo u Domu naroda zato što onaj ko je pisao taj zakon, u želji da se dodvori radnicima, napravio problem.

"U komunikaciji sa Domom naroda poslali smo korekcije koje treba da se urade, vjerujem da će one biti usaglašene i da će od 1. januara 2026. godine svi zaposleni u institucijama imati primanja u skladu sa usvojenom osnovicom od 690 KM", naglasio je Amidžić.

On je naveo da je Ministarstvo preuzelo da u narednoj godini u određenom iznosu tretira zaposlene kroz još jednu jednokratnu naknadu i tako nadomjesti radnicima što su čekali povećanje plata u 2025. godini.

Amidžić je rekao da je budžet trebalo usvojiti ranije, te dodao da on nije zato da se finansiranje institucija kulture rješava kroz budžet institucija BiH, jer je kultura u nadležnosti entiteta.