Konačno usvojen Budžet institucija BiH za ovu godinu

Na kraju godine, usvojen je Prijedlog zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2025. godinu u Predstavničkom domu PS BiH za 2025. godinu.

Budžet je u proceduru poslao Savjet ministara, a jednoglasno su ga podržali i u Predsjedništvu BiH i uputili u Predstavnički dom.

Budžet iznosi 1,5 milijardi KM i razlikuje se od ranije odbijenog, jer nema povećanja sredstava za Oružane snage BiH, finansiranja institucija od kulturnog značaja i sredstava za vraćanje dugova BHRT-a.

Za razliku od prošlog budžeta koji je u proceduru upućen od strane članova Predsjedništva BiH Željka Komšića i Denisa Bećirović, ovaj budžet je ustavan i zakonit.

U budžetu je predviđeno i 1.000 KM pomoći za zaposlene u institucijama BiH.

Nakon usvajanja budžeta u Predstavničkom domu, sljedeća stepenica je Dom naroda. Po poslovniku, Dom naroda je trebalo o ovome da odlučuje najkasnije 15. novembra, ali prošle godine.