Konačno usvojen Budžet institucija BiH za ovu godinu

Izvor:
ATV
17.11.2025
18:04
Komentari:0
Na kraju godine, usvojen je Prijedlog zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2025. godinu u Predstavničkom domu PS BiH za 2025. godinu.
Budžet je u proceduru poslao Savjet ministara, a jednoglasno su ga podržali i u Predsjedništvu BiH i uputili u Predstavnički dom.
Budžet iznosi 1,5 milijardi KM i razlikuje se od ranije odbijenog, jer nema povećanja sredstava za Oružane snage BiH, finansiranja institucija od kulturnog značaja i sredstava za vraćanje dugova BHRT-a.
Za razliku od prošlog budžeta koji je u proceduru upućen od strane članova Predsjedništva BiH Željka Komšića i Denisa Bećirović, ovaj budžet je ustavan i zakonit.
U budžetu je predviđeno i 1.000 KM pomoći za zaposlene u institucijama BiH.
Nakon usvajanja budžeta u Predstavničkom domu, sljedeća stepenica je Dom naroda. Po poslovniku, Dom naroda je trebalo o ovome da odlučuje najkasnije 15. novembra, ali prošle godine.
BiH
6 d0
BiH
1 sedm0
BiH
2 sedm0
BiH
1 sedm0
Najnovije
Najčitanije
18
41
18
39
18
33
18
28
18
25
Trenutno na programu