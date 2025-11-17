Logo
Košarac: Jedina šansa za budućnost - ugasiti OHR, Šmit da napusti BiH

SRNA

17.11.2025

13:26

Кошарац: Једина шанса за будућност - угасити ОХР, Шмит да напусти БиХ
Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac poručio je da OHR neminovno mora da nestane, a Kristijan Šmit što prije da napusti BiH kako bi ova zemlja imala ikakvu šansu za budućnost.

- Da bismo uopšte mogli razgovarati o nekakvom ozdravljenju BiH, preduslov je zatvaranje OHR-a, odlazak okupatora Šmita i uklanjanje svih njegovih odluka iz pravnog prometa - izjavio je Košarac-

On je upozorio da OHR u proteklih 30 godina neprekidno, planski i sistematski urušava Dejtonski mirovni sporazum sa osnovnim ciljem – urušavanje ustavne pozicije i slabljenje Republike Srpske.

Košarac je naveo da je vrhunac suludog intervencionizma djelovanje propalog njemačkog političara i samozvanog visokog predstavnika Kristijana Šmita.

- Ovaj okupator i kolonizator uzurpirao je domaće institucije, te se na brutalan antidejtonski, antiustavan i antizakonit način obračunava sa demokratijom, Ustavom i demokratskom voljom srpskog naroda - naveo je Košarac za Srnu.

On je ocijenio da je Šmit najveća internacionalna štetočina i mora odmah da ode iz BiH kako bi se narodi u ovoj zemlji mogli dogovarati o svojoj budućnosti.

Staša Košarac

OHR

