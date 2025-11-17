Vujičić: Odgovornost za neusvajanje budžeta je na skupštinskoj većini, a ne na SNSD-u

Poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Miroslav Vujičić rekao je da poslanici ovog kluba ne mogu snositi odgovornost za neusvajanje budžeta, jer nisu skupštinska većina u ovom domu.

Vujičić je naveo da SNSD odavno nije skupštinska većina, te da o tome govori i činjenica da je poslanik SDS-a Darko Babalj u Kolegijumu Predstavničkog doma.

Hronika Beograđanin krvnički tukao bivšu suprugu nasred ulice

- Poznato je ko je skupštinska većina u Predstavničkom domu. Na kraju krajeva ta skupštinska većina će glasati za budžet ili neće - rekao je Vujičić odgovarajući poslaniku SDS-a Mladenu Bosiću, koji je pokušao da nametne odgovornost SNSD-u što budžet za ovu godinu nije usvojen do sada.

Vujičić je naveo da je SNSD u Predstavničkom domu opozicija.

Poslanik SNSD-a Milorad Kojić rekao je da SNSD nikada neće izdati ni jednog svog glasača.

- Izađite na izbore pa dokažite i formirajte svoj Savjet ministara - poručio je Kojić.

Poslanik PDP-a Branislav Borenović rekao je da tokom rasprave o usvajanju Prijedloga budžeta po hitnoj proceduri da Klub poslanika SDS-PDP-Lista za pravdu i red neće podržati hitnu proceduru, jer se njome onemogućava, kako je naveo, ispravljanje nepravde prema zaposlenim u institucijama BiH.

Svijet Zapalio se autobus pun putnika, stradalo najmanje 45 osoba

Poslanik HDZ-a Predrag Kožul naveo je da je usvajanje Prijedloga budžeta nulti prioritet za BiH i zaposlene u institucijama BiH, dodajući da je riječ o prijedlogu koji je prošao potrebnu proceduru u Savjetu ministara i Predsjedništvu BiH.

- Čuli smo mnogo razloga za usvajanje budžeta, a jedan od njih je i usvajanje Globalnog fiskalnog okvira za 2026. godinu - rekao je Kožul.