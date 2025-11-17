Nisu ni počeli, Kojović tražio pola sata pauze

Pred poslanicima Predstavničkog doma PSBiH nalazi se Budžet institucija BiH za ovu godinu.

Međutim, odmah nakon uvodnog obraćanja predsjedavajućeg Kolegijuma Marina Čavare i izlaganja ministra finansija u Savjetu ministara Srđana Amidžića, poslanik Naše stranke Predrag Kojović zatražio je pauzu od pola sata.

Pomalo su svi bili iznenađeni, ali usvojen je zahtjev i sjednica će biti nastavljena u 14 časova.