Stevandić: Bošnjaci pokušavaju da destabilizuju odnose

Izvor:

SRNA

17.11.2025

15:10

Ненад Стевандић
Foto: ATV BL

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić smatra da izjave bošnjačkih političara u Srpskoj o tome da u Republici Srpskoj ima dovoljno Bošnjaka da "presude" na predstojećim predsjedničkim izborima, predstavljaju još jedan korak u destabilizaciji odnosa.

"Oni žele da i dalje remete odnose koji su zasnovani na ravnopravnosti, međusobnom poštovanju entiteta i naroda, koji odlukama sa konsenzusom treba da se kreću naprijed. Dok je to postojalo postojao je napredak BiH", rekao je Stevandić Srni.

Mraz zima

Društvo

Stiže nam promjena vremena

On je izrazio nadu da je bošnjački narod dovoljno zreo i pametan, te da želi isto što i srpski narod u smislu očuvanja mira i poštovanja autentične, a ne nametnute volje entiteta i naroda.

"Nadam se da je bošnjački narod mnogo zreliji od svojih političara", rekao je Stevandić.

On je dodao da se nada da će i sa srpske strane sve to biti pravilno i pametno shvaćeno.

"Nadam se da nećemo gasiti vatru benzinom, nego da ćemo se pokazati kao ljudi koji razumiju procese i edukativno djeluju na ostale", naveo je Stevandić.

Nenad Stevandić

