Stevandić: Bošnjaci pokušavaju da destabilizuju odnose

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić smatra da izjave bošnjačkih političara u Srpskoj o tome da u Republici Srpskoj ima dovoljno Bošnjaka da "presude" na predstojećim predsjedničkim izborima, predstavljaju još jedan korak u destabilizaciji odnosa.

"Oni žele da i dalje remete odnose koji su zasnovani na ravnopravnosti, međusobnom poštovanju entiteta i naroda, koji odlukama sa konsenzusom treba da se kreću naprijed. Dok je to postojalo postojao je napredak BiH", rekao je Stevandić Srni.

On je izrazio nadu da je bošnjački narod dovoljno zreo i pametan, te da želi isto što i srpski narod u smislu očuvanja mira i poštovanja autentične, a ne nametnute volje entiteta i naroda.

"Nadam se da je bošnjački narod mnogo zreliji od svojih političara", rekao je Stevandić.

On je dodao da se nada da će i sa srpske strane sve to biti pravilno i pametno shvaćeno.

"Nadam se da nećemo gasiti vatru benzinom, nego da ćemo se pokazati kao ljudi koji razumiju procese i edukativno djeluju na ostale", naveo je Stevandić.