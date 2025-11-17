U srijedu Igokea igra najvažniju utakmicu sezone

U srijedu (19. novembra), Igokea m:tel će odigrati najvažniju utakmicu sezone do sada, gdje će dočekati Vircburg u 5. kolu Lige šampiona u košarci.

''Ovim putem želimo da obavijestimo javnost da je došlo do promjene vremena odigravanja utakmice, te će umjesto ranije zakazanog vremena u 18.00 časova, utakmica između Igokea m:tel i Vircburga početi u 19.00 časova u dvorani u Laktašima'', kazali su iz Igokee.

Igokea

Igokea m:tel poziva sve ljubitelje košarke da dođu u dvoranu u Laktašima i podrže naš tim u odlučujućoj utakmici za sledeću fazu Lige šampiona u košarci.