Basket kup: Igokea poslije produžetaka izgubila od Urlamaša

Izvor:

ATV

12.11.2025

19:45

Баскет куп: Игокеа послије продужетака изгубила од Урламаша
Foto: ATV

Neizvjesna utakmica u Laktašima odlučena je tek poslije produžetka. Imali su košarkaši Igokee priliku da privedu posao kraju u završnici posljednje četvrtine, ali se Rusi nisu predavali, prvo su izborili dodatnih pet minuta, a na kraju izvukli i trijumf.

Za Igose 19 poena postigao je kapiten Dragan Milosavljević. I dalje veliki problem prave povrede na poziciji organizatora igre.

Za rusku ekipu utakmica u Laktašima bila je prva internacionalna poslije dugo vremena. Vinlajn Basket kup je takmičenje u kojem pored ruskih timova učestvuju Igokea i Mega, a u timu Uralmaša prezadovoljni su što imaju priliku da odmjere snage sa inostranim ekipama. Do pobjede u Laktašima predvodio ih je kapiten Kiril Pisklov sa 17 poena, jedan manje ubacio je Hejden Dalton.

КК Игокеа

Košarka

Meč Igokee i Partizana prolongiran za 16. januar

"Veoma sam srećan zbog pobjede. Bilo nam je lijepo ovdje. Igokei želim svu sreću u Ligi šampiona i ABA ligi. Večeras je bila veoma teška utakmica za oba tima i drago mi je što smo uspjeli da trijumfujemo. Svaka utakmica će biti druga priča, moji igrači su htjeli da se predstave u najboljem svjetlu, svi su htjeli da budu ovdje. Ova liga nam daje mogućnost da napredujemo“, rekao je trener Rostislav Vergun.

"Uvijek je dobro kada pobijedite, pogotovo poslije produžetka. Igokea je veoma dobar tim. Bila je ovo fizički zahtjevna utakmica sa dosta faulova, ali drago mi je što smo ostvarili cilj. Sve pohvale i za domaćine, nosimo lijepa iskustva kući", izjavio je Hejden Dalton.

КК Игокеа

Košarka

Igokea poražena od Uralmaša nakon produžetka

U nastavku Basket kupa i jedne i druge očekuju brojni izazovi. Pored Igokee i Uralmaša u grupi B su još Uniks iz Kazanja i Zenit iz Sankt Peterburga.

KK Igokea

