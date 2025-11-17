Stiže nam promjena vremena

Na području Republike Srpske i Federacije BiH /FBiH/ sutra se očekuje oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, koja će u brdsko-planinskim predjelima prelaziti u snijeg, uz formiranje snježnog pokrivača.

Tokom dana uslijediće zahlađenje, pa će kiša prelaziti u susnježicu i snijeg i ponegdje u nižim predjelima, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U višim krajevima očekuje se od pet do 15 centimetara snijega, dok će u Hercegovini padati jača kiša i pljuskovi praćeni grmljavinom, uz obilnije padavine, dok se u večernjim časovima i tokom noći očekuje slabljenje i postepen prestanak padavina sa sjeverozapada.

Duvaće slab do umjeren, ponegdje na udare jak vjetar sjevernih smjerova.

Najviša dnevna temperatura vazduha biće od četiri do devet stepeni, na jugu do 13, a u višim predjelima oko dva stepena Celzijusova, a minimalna od minus dva do četiri, na jugu do devet stepeni.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme, sa slabom kišom u pojedinim dijelovima.

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Bjelašnica četiri, Vušegrad 10, Čemerno 12, Gacko i Foča 13, Kalinovik i Livno 14, Kneževo, Han Pijesak i Bihać 15, Prijedor 16, Bileća, Markovica, Sokolac, Šipovo, Bugojno i Drvar 17, Trebinje, Mrkonjić Grad i Jajce 18, Novi Grad i Sanski Most 19, Ribnik i Sarajevo 20, Srebrenica 21, Rudo i Tuzla 22, Banjaluka, Bijeljina i Zenica 23, Doboj, Zvornik i Srbac 24 stepena Celzijusova.