Ova tri znaka će se obogatiti do kraja godine: Da li ste među njima?

Izvor:

Krstarica

17.11.2025

19:31

Ова три знака ће се обогатити до краја године: Да ли сте међу њима?
Foto: Unsplash

Svi znamo kako je to kad se vučemo kroz godinu, a novca nikad dosta. Pitate se kad će konačno i vas da krene? E pa, astrologija ima odlične vesti, i to baš u pravo vrijeme – za zimu! Za Bika, Vagu i Strijelca, period koji dolazi biće nešto što se dešava jednom u životu. Ovo nije priča o velikim lutrijama, već o tome da će se sav onaj trud i strpljenje konačno isplatiti.

Ako ste jedan od ovih srećnika, spremite se da vam se finansijska situacija popravi iz temelja. Stižu iznenadne ponude, prilike za zaradu, ili prosto novac sa mjesta na koje ste zaboravili. Osjećaj slobode i olakšanja je neprocjenjiv!

Влада Републике Српске

Republika Srpska

Kolektivni ugovor za radnike lokalnih uprava 5. januara - usaglašen nacrt

Bik

Bikovi, Vama je dosta čekanja! Vašim mukama je došao kraj. Vi ste vrijedni, i to znaju svi, ali sad će to konačno da se vidi i na računu. Neće biti drame, već miran, siguran priliv novca koji će Vam omogućiti da dišete punim plućima.

Ključ uspjeha leži u nekoj poslovnoj ideji ili ponudi koju ste stalno odlagali. Ne oklijevajte, sad je pravi trenutak! Vrijeme je da Bik konačno uživa u onome što je stvorio.

Vaga

Vage, Vama novac donosi neko koga volite ili cijenite. Vaš šarm i ljubaznost se vraćaju kao bumerang – u novcu! Možda Vam partner donosi uspjeh, ili Vam prijatelj nudi sjajnu priliku za zaradu.

Струја, продужни кабл

Ekonomija

Hoće li rasti cijena električne energije?

Ovo je rješenje svih onih briga koje su Vas pritiskale. Taj osjećaj mira i ravnoteže koji Vam je toliko potreban, stiže upakovan u finansijsku sigurnost. Možete da se opustite, zaslužili ste!

Strijelac

Strijelčevi, Vama je dosadno u rutini, a zvijezde to znaju! Zato Vam donose uzbuđenje koje se isplaćuje. Uspjeh dolazi kroz nešto nekonvencionalno, možda putovanje, učenje nečeg novog ili proboj na neko neistraženo tržište.

Budite hrabri, prihvatite taj rizik. Do kraja godine, imaćete dovoljno novca da radite šta god poželite i da kupite tu slobodu o kojoj stalno sanjate. Ovo je Vaša prilika da živite punim plućima!

Važna poruka za sve: Pazite šta potpisujete!

Iako ova tri znaka čekaju sjajne stvari, postoji jedna stvar koja nas sve čeka do kraja godine, a na koju moramo da obratimo pažnju.

Полиција Србија

Hronika

Pregažena žena sa psom, vozač pobjegao sa mjesta nesreće

U novembru nas ponovo usporava retrogradni Merkur (planeta komunikacije i trgovine). Zvuči dosadno, ali evo šta to stvarno znači:

Pravilo Br. 1: Bez brzopletih novčanih odluka! Ne ulažite u nešto što niste dvaput provjerili. Ako treba nešto da se potpiše (ugovor, kredit, nova saradnja) – čitajte sitna slova.

Šansa za preokret: Merkur nas tjera da se vratimo na stare teme. Da li ste nekome pozajmili novac? Da li Vam neko duguje? Ovaj period je idealan da se stari dugovi vrate i da se „počisti“ finansijska prošlost.

Dakle, iskoristite ovaj period da sredite papire, naplatite potraživanja i ne žurite s novim ulaganjima. Tako ćete spremno dočekati decembar i velike prilive novca!

Избори Република Српска

Republika Srpska

Najpasivnija predizborna kampanja do sada

Sve je rečeno: Da li ste i vi na listi srećnika?

Ako ste rođeni u jednom od ova tri znaka, ne sumnjajte u ovo što čitate. Novac ide ka Vama! Vaše vrijeme za finansijski procvat je stiglo.

Podijelite ovo sa prijateljima i provjerite da li je i njihovo ime na listi srećnika kojima zima donosi izobilje!

Horoskop

astrologija

Komentari (0)
Експлозија у Сплиту

Region

Jeziv snimak eksplozije ispred škole u Hrvatskoj

2 h

0
Додик: Бирамо Синишу Карана - сигурност и наш пут напријед

Republika Srpska

Dodik: Biramo Sinišu Karana - sigurnost i naš put naprijed

2 h

0
Вулић: Просторије заједничких институција нису мјесто за вјерске обреде

BiH

Vulić: Prostorije zajedničkih institucija nisu mjesto za vjerske obrede

2 h

0
Све више случајева насиља завршава трагедијом

Hronika

Sve više slučajeva nasilja završava tragedijom

2 h

0

Ако на овај датум октитите јелку, вјерује се да ће вас срећа пратити цијеле године

Zanimljivosti

Ako na ovaj datum oktitite jelku, vjeruje se da će vas sreća pratiti cijele godine

7 h

0
Три хороскопска знака ове седмице чека финансијски успјех

Zanimljivosti

Tri horoskopska znaka ove sedmice čeka finansijski uspjeh

7 h

0
Комунисти и бетон: Зашто смо живјели у сивилу?

Zanimljivosti

Komunisti i beton: Zašto smo živjeli u sivilu?

9 h

4
Жене похрлиле на штандове када су угледале ову фотографију: Убрзо откривено о чему се ради

Zanimljivosti

Žene pohrlile na štandove kada su ugledale ovu fotografiju: Ubrzo otkriveno o čemu se radi

10 h

0
