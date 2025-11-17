Logo
Large banner

Žene pohrlile na štandove kada su ugledale ovu fotografiju: Ubrzo otkriveno o čemu se radi

17.11.2025

12:05

Komentari:

0
Жене похрлиле на штандове када су угледале ову фотографију: Убрзо откривено о чему се ради
Foto: Facebook/2 Quinn's/screenshot

Neobična fotografija sa Interlibera proširila se društvenim mrežama. Na njoj se vidi štand izdanja Innamorata i muškarac bez majice koji stoji pored knjiga. Čim se fotografija pojavila, odmah su počeli komentari:

''Momak je stvarno zgodan, ali pitam se kakve bi reakcije bile da je na štandu bila bujna djevojka u grudnjaku Double standards?“, ''Pa, ne vidim poentu ovoga. Prvo što sam pomislila je šta je ovo?! Obuci se“, protestovali su neki. Drugi (to jest, uglavnom drugi) su komentarisali: ''Pa kako sam ovo propustila?!“

Radi se o montaži

Ali objašnjenje stiže. ''Pretpostavljamo da niste čuli za montažu, a kamoli da je prepoznate u ovom slučaju, u svrhu zadirkivanja?“, odgovorili su na komentare iz Innamorata, otkrivajući tako da je u pitanju veoma ubjedljiva vještačka inteligencija. Zato ne brinite, niste propustili golog mišićavog momka na Interliberu.

Pored te fotografije, brzo se pojavila još jedna.

''Ćao, kraj... Žao nam je što nam je dizajnerka na putu pa ne može da pojaše momke na našem štandu, pa gledate samo natpis IK, koja obožava ljubavne romane u svim oblicima, u svim nijansama čežnje i strasti, i kao takva će nastaviti da slavi najljepši osjećaj na svijetu! Ljubav. Zarad naših čitalaca, kojima se ovim putem od srca zahvaljujemo na divnoj podršci i rasprodatim naslovima“, rekli su na kraju iz izdavačke kuće Interliber.

Inamorata je izdavačka kuća autorke Ine Mur zasnovana na modernim i istorijskim ljubavnim romanima. Pišući pod pseudonimom, pravim imenom Ina Špiček, stekla je čitaoce širom regiona koji obožavaju njene ljubavne romane. Pošto se godinama bavi samoizdavanjem, odlučila je da svoje znanje i strast podijeli sa drugim lokalnim autorima i pruži im priliku da imaju svoju knjigu u rukama, prenosi Avaz.

Podijeli:

Tagovi:

sajam knjiga

Vještačka inteligencija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Амазон тестира вјештачку интелигенцију која аутоматски преводи књиге

Nauka i tehnologija

Amazon testira vještačku inteligenciju koja automatski prevodi knjige

6 h

0
Радове наплатио 18.000 КМ, а није их ''провукао'' кроз књиге

Hronika

Radove naplatio 18.000 KM, a nije ih ''provukao'' kroz knjige

5 d

0
У Бечу промоција књиге "Држава" Милорада Додика

Svijet

U Beču promocija knjige "Država" Milorada Dodika

3 sedm

0
Сутра у Бечу промоција књиге Милорада Додика ''Држава''

Kultura

Sutra u Beču promocija knjige Milorada Dodika ''Država''

3 sedm

1

Više iz rubrike

Највиша породица на свијету открила скривене проблеме због висине

Zanimljivosti

Najviša porodica na svijetu otkrila skrivene probleme zbog visine

4 h

0
Нови скандал у Лувру: Преварили обезбјеђење

Zanimljivosti

Novi skandal u Luvru: Prevarili obezbjeđenje

4 h

0
Ово су најпопуларнија женска и мушка имена у 2025. години

Zanimljivosti

Ovo su najpopularnija ženska i muška imena u 2025. godini

6 h

0
Хороскоп за 17. новембар: Ови знакови напредују, док се други гуше у трошковима

Zanimljivosti

Horoskop za 17. novembar: Ovi znakovi napreduju, dok se drugi guše u troškovima

7 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

45

U prvom planu: Srđan Amidžić

14

38

Kalajdžić je trebalo da se pojavi na sudu za 10 dana zbog ugrožavanja bezbijednosti druge djevojke

14

20

ERS za ATV: U obavezi smo da prikažemo činjenično stanje

14

12

Tri horoskopska znaka ove sedmice čeka finansijski uspjeh

14

08

Zločinac Jusuf Juka Prazina bi mogao dobiti ulicu u Sarajevu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner