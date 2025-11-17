Žene pohrlile na štandove kada su ugledale ovu fotografiju: Ubrzo otkriveno o čemu se radi

Neobična fotografija sa Interlibera proširila se društvenim mrežama. Na njoj se vidi štand izdanja Innamorata i muškarac bez majice koji stoji pored knjiga. Čim se fotografija pojavila, odmah su počeli komentari:

''Momak je stvarno zgodan, ali pitam se kakve bi reakcije bile da je na štandu bila bujna djevojka u grudnjaku Double standards?“, ''Pa, ne vidim poentu ovoga. Prvo što sam pomislila je šta je ovo?! Obuci se“, protestovali su neki. Drugi (to jest, uglavnom drugi) su komentarisali: ''Pa kako sam ovo propustila?!“

Radi se o montaži

Ali objašnjenje stiže. ''Pretpostavljamo da niste čuli za montažu, a kamoli da je prepoznate u ovom slučaju, u svrhu zadirkivanja?“, odgovorili su na komentare iz Innamorata, otkrivajući tako da je u pitanju veoma ubjedljiva vještačka inteligencija. Zato ne brinite, niste propustili golog mišićavog momka na Interliberu.

Pored te fotografije, brzo se pojavila još jedna.

''Ćao, kraj... Žao nam je što nam je dizajnerka na putu pa ne može da pojaše momke na našem štandu, pa gledate samo natpis IK, koja obožava ljubavne romane u svim oblicima, u svim nijansama čežnje i strasti, i kao takva će nastaviti da slavi najljepši osjećaj na svijetu! Ljubav. Zarad naših čitalaca, kojima se ovim putem od srca zahvaljujemo na divnoj podršci i rasprodatim naslovima“, rekli su na kraju iz izdavačke kuće Interliber.

Inamorata je izdavačka kuća autorke Ine Mur zasnovana na modernim i istorijskim ljubavnim romanima. Pišući pod pseudonimom, pravim imenom Ina Špiček, stekla je čitaoce širom regiona koji obožavaju njene ljubavne romane. Pošto se godinama bavi samoizdavanjem, odlučila je da svoje znanje i strast podijeli sa drugim lokalnim autorima i pruži im priliku da imaju svoju knjigu u rukama, prenosi Avaz.