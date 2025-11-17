Kolektivni ugovor za radnike lokalnih uprava 5. januara - usaglašen nacrt

Rad noću biće plaćen dodatnih 35%, rad za praznike još pola u odnosu na osnovni obračun, posebni uslovi rada biće od 5 do 30% više plaćeni, rizični poslovi 15% - i sve to zajedno, ukoliko je primjenjivo. Primjenjivaće se sve to od januarske plate u 2026. godini za oko 10 hiljada radnika u javnoj upravi 12 gradova i 52 opštine Republike Srpske.

Propisana je i amortizacija za vlastita vozila od 20% na cijenu goriva, 10% na cijenu rada za povećane troškove terena, troškovi na godišnjem odmoru, pola sata pauze u sklopu punog radnog vremena, godišnji od najmanje 20 radnih dana, maksimalni otkazni rok do 90 dana za 30 godina staža, maksimalne otpremnine do 50% plate za svaku godinu staža, naknade i odsustva za sindikalne predstavnike, predstavnici za zaštitu i zdravlje na radu. Sindikat danas slavi najbolji kolektivni ugovor ikad.

"Ono što je novina u ovom kolektivnom ugovoru je svakako su prava koja proističu iz međunarodnih konvencija koja se tiču odsustva, uvećanja po osnovu prirode posla, složenosti poslova, uvećanja godišnjih odmora, neke odredbe koje do sada nismo imali, tako da ja mogu da kažem, iskažem svoje lično zadovoljstvo i da poručim radnicima jedinica lokalne samouprave da će dobiti sigurno najbolji kolektivni ugovor koji do sada, evo, još nije bio u Republici Srpskoj", rekao je predsjednik Sindikata uprave Republike Srpske Božo Marić.

Sindikat lokalne samouprave naglašava da je Vlada dala garanciju da nijedna riječ i nijedan zahtjev u usaglašenom tekstu Kolektivnog ugovora neće biti izmijenjena do potpisivanja ugovora 5. januara. Konstatuju danas i da razumiju da Kolektivni ugovor ne može biti potpisan prije nego što 1. januara na snagu stupi Zakon o platama zaposlenih u organima jedinice lokalne samouprave, kojim će, između ostalog, biti podignuta cijena rada na 120 do 160 maraka, s rezultatom od oko 10% povećanja plata u javnoj upravi lokalnih zajednica. Mir, sreća i dostojanstven rad trajaće sve dok poslodavci budu poštovali Kolektivni ugovor.

"Nadamo se da će poslodavci, odnosno načelnici i gradonačelnici poštovati ovaj Kolektivni ugovor. U ranijem periodu bilo je situacija u mnogim lokalnim zajednicama gdje se nije poštovao Kolektivni ugovor, gdje smo imali zaostatke plata, gdje smo imali zaostatke toplog obroka i regresa, gdje sindikat morao da se služi protestima, gdje radnici su tužili, gdje su dobijali svoja primanja preko suda", ističe predsjednik Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske Branko Zelenović.

A poslodavci, odnosno opštine i gradovi, imaju rok do 10. decembra da se izjasne o nacrtu Kolektivnog ugovora.

"Tako da bismo mi sa početkom nove godine imali usaglašen tekst Kolektivnog ugovora, započeli pregovore, završili, održali odbor za unutrašnju politiku, sjednicu Vlade i isti dan potpisali Kolektivni ugovor", izjavila je ministar lokalne uprave i samouprave Republike Srpske Senka Jujić.

Sindikat je prije 8 dana prozvao ministra uprave i lokalne samouprave da je obmanula 10 hiljada radnika javne uprave u lokalnim zajednicama. Ministar je danas saopštila da je tekst Nacrta usaglašen prije 10 dana. Sindikati do 22. decembra treba da predlože pregovarače – za Kolektivni ugovor, koji je usaglašen. Pregovori za Ugovor, koji je usaglašen, počinju 5. januara, kada je predviđeno i potpisivanje Kolektivnog ugovora. To su detalji danas potpisanog plana aktivnosti – osim, kako je navedeno u Planu, u slučaju nepredviđenih okolnosti.