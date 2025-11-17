Logo
Karan: Srpska treba da kaže "da" putu slobode, ustavnosti i razvoja

SRNA

17.11.2025

16:09

Каран: Српска треба да каже "да" путу слободе, уставности и развоја
Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Siniša Karan rekao je da je 23. novembra plebiscit kada Republika Srpska treba da kaže svoje jasno "ne" tuđem nametanju i "da" putu slobode, ustavnosti i razvoja.

"Ovo je put predsjednika Milorada Dodika, put SNSD-a, dobro poznat put očuvanja mira, stabilnosti i našeg državnog dostojanstva. Zato sam siguran - Krajina ostaje uz Srpsku i pobjeda je izvjesna", poručio je Karan, koji je danas razgovarao sa građanima u Ribniku.

Karan je naglasio da je Ribnik sveta krajiška zemlja i grad ljudi koji su u ratu podnijeli ogromnu žrtvu, ali su ostali na nogama i očuvali Republiku Srpsku onda kada je bilo najteže.

66c243749608e boban kusturic

Republika Srpska

Kusturić Vukanoviću: Sram te bilo!

"Danas, kad nam ponovo kroje kapu i nameću odluke, stojim rame uz rame sa ovim čestitim domaćinima. Ribnik zna odgovor na pitanje - da li smo za slobodnu i ustavnu Republiku Srpsku ili za Šmita i nezakonita nametanja", poručio je Karan na "Instagramu".

Siniša Karan

Prijevremeni izbori 2025

