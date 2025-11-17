Savo Minić izdao nalog javnim preduzećima

Izvor:
ATV
17.11.2025
15:27
Komentari:1
Savo Minić, premijer Republike Srpske, naložio je javnim preduzećima u čijim je nadležnostima zimsko održavanje saobraćajnica da u narednom periodu svoje zadatke obavljaju pravovremeno, profesionalno i kvalitetno.
"Očekujem odgovornost i, prije svega, brzu i efikasnu reakciju svih javnih preduzeća zaduženih za održavanje magistralnih pravaca i auto-puteva, kao i preduzeća kojima je povjereno zimsko održavanje saobraćajnica", naglasio je Minić.
Minić je ujedno uputio zahtjev da u interesu bezbjednosti svih učesnika saobraćaja reakcija na zimske uslove bude adekvatna i pravovremena.
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
7 h0
Najnovije
Najčitanije
18
41
18
39
18
33
18
28
18
25
Trenutno na programu