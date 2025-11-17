Savo Minić izdao nalog javnim preduzećima

Savo Minić, premijer Republike Srpske, naložio je javnim preduzećima u čijim je nadležnostima zimsko održavanje saobraćajnica da u narednom periodu svoje zadatke obavljaju pravovremeno, profesionalno i kvalitetno.

"Očekujem odgovornost i, prije svega, brzu i efikasnu reakciju svih javnih preduzeća zaduženih za održavanje magistralnih pravaca i auto-puteva, kao i preduzeća kojima je povjereno zimsko održavanje saobraćajnica", naglasio je Minić.

Minić je ujedno uputio zahtjev da u interesu bezbjednosti svih učesnika saobraćaja reakcija na zimske uslove bude adekvatna i pravovremena.