Jeziva scena u rijalitiju Elita: Davio cimera i vukao ga po podu

Sve je počelo naizgled bezazlenom raspravom, ali u trenu je situacija izmakla kontroli. Uroš je podigao ton, a Asmin je vidno iznerviran zakoračio prema njemu.

Produkcija je već u tom trenutku podigla sve sigurnosne protokole, ali ono što je uslijedilo niko nije mogao da predvidi.

Prema onome što se vidjelo na snimku, Asmin je u naletu bijesa zgrabio Uroša za vrat i počeo da ga vuče po podu, dok su ostali učesnici u šoku posmatrali dramatičan preokret u atmosferi. Gledaoci su za samo nekoliko sekundi preplavili društvene mreže komentarima, tvrdeći da nikada nisu vidjeli ovakvu brutalnost u rijalitiju.

Obezbjeđenje bacilo Uroša

Obezbjeđenje je munjevito reagovalo. Nekoliko pripadnika sigurnosnog tima uletjelo je u prostoriju pokušavajući da razdvoji učesnike, ali kako je situacija eskalirala, morali su da primijene najstrože mjere. U metežu koji je uslijedio, Asmin je odvučen u stranu, dok je drugi dio tima pokušavao da smiri Uroša.

Vrhunac haosa dogodio se kada je Uroš pao sa visine dok su pokušavali da spriječe da pobjegne iz rijalitija. Publika je ostala bez daha, a mnogi su tvrdili da takav prizor do sada nije viđen u istoriji rijaliti programa.