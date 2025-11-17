Logo
Large banner

Mitrović najavio čišćenje na Pinku: Nakotilo se mnogo parazita

Izvor:

Kurir

17.11.2025

09:52

Komentari:

0
Митровић најавио чишћење на Пинку: Накотило се много паразита
Foto: Željko Mitrović/ YouTube

Vlasnik televizije Pink, Željko Mitrović, obilježio je svoju krsnu slavu Đurđic. Tim povodom oglasio se na Instagramu, gdje je podsjetio da mu je upravo na ovaj dan prošle godine preminula majka Milenija.

"Nakotilo se mnogo parazita i nezahvalnih ljudi na Pinku"

Istakao je da sada slavi slavu koju je preuzeo i da se nada da je roditelje odmijenio na dostojan način, a potom je udario i na pojedine zaposlene na Pinku, jer kako tvrdi, "nakotilo se mnogo parazita i nezahvalnih ljudi".

Пинкове звезде

Scena

Haos zbog nastupa u Pinkovim zvezdama, zaratili kad je rekla da maltretiraju kandidata

"Danas je moja slava i dan kada je prošle godine na ovaj dan preminula moja najvoljenija majka. Preuzeo sam slavu i nadam se da sam na dostojan način bar u nekom smislu odmijenio moju majku i oca. Ali ovaj dan je poseban za mene, jer sam se juče na majčinom grobu zakleo da ću ispraviti sve nepravilnosti i nepravde u mom životu. Mojom greškom u sistemu Pink media group nakotilo se mnogo parazita i nezahvalnih ljudi, ali prije svega nelojalnih i pokvarenih, tako da ću počistiti svoju kuću bez ikakvih emocija jer je to zavjet mojoj majci. Počinjem od onih koji su posljednji i nastali. No mercy! P.S.", bio je brutalan Željko.

Жељко Митровић

Scena

Mitrović tajno uveo dva nova učesnika Elite, evo o kome je riječ

Uz poruku, vlasnik i direktor Pink Media Group podijelio je i fotografiju iz porodične kuće, na kojoj se vidi mirna, porodična i slavska atmosfera.

Potresnim riječima se oprostio od majke

Podsjetimo, Mitrović se prošle godine na današnji dan, oprostio od svoje voljene majke vrlo dirljivim riječima:

- Danas nema reči, nema zvuka, svuda samo tišina. Kevo moja najvoljenija, tvojim odlaskom nastao je duboki i mračni tajac, u kome se čuje samo beskonačna ljubav koju si mi davala od kada sam progledao i udahnuo prvi vazduh! Kada jednog dana skinem ove crne naočare ostaće samo nacrtane oči koje će me podsećati da sam na tom mestu nekada imao oči koje ti nisu uzvratile dovoljno ljubavi i pored toga sto sam ti skoro svaki dan govorio koliko te volim! Kažu mi jutros da si umrla u toku noći, a ne razumeju da moja majka ne umire i nikada ne može umreti jer najveće duše žive večno, a ti si svakako bila, ostala i bićeš najveća duša od postanka svijeta i vijeka!

Podijeli:

Tagovi:

Željko Mitrović

pink

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Жељко Митровић има новог радника: Мора да га дресира

Scena

Željko Mitrović ima novog radnika: Mora da ga dresira

3 mj

0
Карлеуша је пети члан Пинкових звезда

Scena

Karleuša je peti član Pinkovih zvezda

3 mj

0
''Да ли је могуће да је јавно признао'': Жељко Митровић све изненадио

Scena

''Da li je moguće da je javno priznao'': Željko Mitrović sve iznenadio

3 mj

0
Водитељка на кољенима пред Митровићем: Молим те, не могу више

Scena

Voditeljka na koljenima pred Mitrovićem: Molim te, ne mogu više

4 mj

0

Više iz rubrike

Ким Кардашијан грцала у сузама због овога: Осјећам се као да ће ми мозак експлодирати

Scena

Kim Kardašijan grcala u suzama zbog ovoga: Osjećam se kao da će mi mozak eksplodirati

2 h

0
Пјевачица Лејди Гага

Scena

Slavna pjevačica završila na psihijatriji": "Potpuno sam se srušila"

17 h

0
Гола Ела Двоник на Инстаграму, пратиоци одушевљени

Scena

Gola Ela Dvonik na Instagramu, pratioci oduševljeni

17 h

0
Популарна инфлуенсерка преминула након што је пала с небодера

Scena

Popularna influenserka preminula nakon što je pala s nebodera

19 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

15

Kazna Vukaliću najstroža u istoriji Kantonalnog suda u Bihaću

10

14

Najčešće greške zbog kojih vam se kiseli kupus kvari

10

04

Umro čuveni tekstopisac

09

58

Novi skandal u Luvru: Prevarili obezbjeđenje

09

55

Ko može da ublaži pravila posta? Otac Arsenije otkriva koja pravila treba da slijedimo

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner