Mitrović najavio čišćenje na Pinku: Nakotilo se mnogo parazita

Vlasnik televizije Pink, Željko Mitrović, obilježio je svoju krsnu slavu Đurđic. Tim povodom oglasio se na Instagramu, gdje je podsjetio da mu je upravo na ovaj dan prošle godine preminula majka Milenija.

"Nakotilo se mnogo parazita i nezahvalnih ljudi na Pinku"

Istakao je da sada slavi slavu koju je preuzeo i da se nada da je roditelje odmijenio na dostojan način, a potom je udario i na pojedine zaposlene na Pinku, jer kako tvrdi, "nakotilo se mnogo parazita i nezahvalnih ljudi".

"Danas je moja slava i dan kada je prošle godine na ovaj dan preminula moja najvoljenija majka. Preuzeo sam slavu i nadam se da sam na dostojan način bar u nekom smislu odmijenio moju majku i oca. Ali ovaj dan je poseban za mene, jer sam se juče na majčinom grobu zakleo da ću ispraviti sve nepravilnosti i nepravde u mom životu. Mojom greškom u sistemu Pink media group nakotilo se mnogo parazita i nezahvalnih ljudi, ali prije svega nelojalnih i pokvarenih, tako da ću počistiti svoju kuću bez ikakvih emocija jer je to zavjet mojoj majci. Počinjem od onih koji su posljednji i nastali. No mercy! P.S.", bio je brutalan Željko.

Uz poruku, vlasnik i direktor Pink Media Group podijelio je i fotografiju iz porodične kuće, na kojoj se vidi mirna, porodična i slavska atmosfera.

Potresnim riječima se oprostio od majke

Podsjetimo, Mitrović se prošle godine na današnji dan, oprostio od svoje voljene majke vrlo dirljivim riječima:

- Danas nema reči, nema zvuka, svuda samo tišina. Kevo moja najvoljenija, tvojim odlaskom nastao je duboki i mračni tajac, u kome se čuje samo beskonačna ljubav koju si mi davala od kada sam progledao i udahnuo prvi vazduh! Kada jednog dana skinem ove crne naočare ostaće samo nacrtane oči koje će me podsećati da sam na tom mestu nekada imao oči koje ti nisu uzvratile dovoljno ljubavi i pored toga sto sam ti skoro svaki dan govorio koliko te volim! Kažu mi jutros da si umrla u toku noći, a ne razumeju da moja majka ne umire i nikada ne može umreti jer najveće duše žive večno, a ti si svakako bila, ostala i bićeš najveća duša od postanka svijeta i vijeka!