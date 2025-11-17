Pregažena žena sa psom, vozač pobjegao sa mjesta nesreće

Izvor:
Telegraf
17.11.2025
19:21

U ulici Stefana Prvovenčanog kod Autokomande, na moto-putu u smjeru ka Novom Beogradu, danas je došlo do teškog saobraćajnog incidenta u kojem je oborena žena, dok se vozač nakon udarca udaljio sa mjesta nesreće.
Prema prvim informacijama, povrijeđena žena je hitno prevezena u Urgentni centar, dok je pas koji je bio sa njom na licu mjesta uginuo od zadobijenih povreda.
Policija intenzivno traga za vozačem koji je pokosio ženu, a potom pobjegao.
