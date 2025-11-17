Logo
Pregažena žena sa psom, vozač pobjegao sa mjesta nesreće

Izvor:

Telegraf

17.11.2025

19:21

Foto: Tanjug

U ulici Stefana Prvovenčanog kod Autokomande, na moto-putu u smjeru ka Novom Beogradu, danas je došlo do teškog saobraćajnog incidenta u kojem je oborena žena, dok se vozač nakon udarca udaljio sa mjesta nesreće.

Prema prvim informacijama, povrijeđena žena je hitno prevezena u Urgentni centar, dok je pas koji je bio sa njom na licu mjesta uginuo od zadobijenih povreda.

Policija intenzivno traga za vozačem koji je pokosio ženu, a potom pobjegao.

(Telegraf.rs)

