VIDEO: Rekonstrukcija ubistva Aldine Jahić

Izvor:

Avaz

17.11.2025

18:33

Анис Калајџић
Foto: Privatna arhiva

U Gradskoj mrtvačnici Sutina sutra će biti obavljena obdukcija tijela brutalno ubijene Aldine Jahić (32) iz Kalesije koju je pucnjem iz pištolja usmrtio Anis Kalajdžić (33) iz Mostara.

Nad njim je tokom dana trajala kriminalistička obrada u prostorijama Sektora kriminalističke policije MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona.

On će uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu u večernjim satima biti predat u nadležnost Kantonalnog tužilaštva u Mostaru.

Алдина Јахић

Hronika

Novo hapšenje zbog ubistva Aldine Jahić: Nabavio Anisu Kalajdžiću pištolj?

"Postupajuća tužiteljka će ispitati osumnjičenika i potom nadležnom sudu uputiti prijedlog za određivanje mjere pritvora", rečeno je iz Tužilaštva HNK.

Ministar MUP HNK, Marijo Marić danas je na pres-konferenciji ponovio da se ubistvo dogodilo u 17:55 minuta u ugostiteljskom objektu na trgu Ivana Krndelja.

On je naveo da je oštećena prijavila da za njom trči njezin bivši momak s pištoljem u ruci, a da se ona nalazi u ugostiteljskom objektu. Policija je, dodaje, odmah postupila i u roku od nekoliko minuta došla na lice mjesta, "međutim događaj je nažalost već bio dovršen“.

Ubica je odmah uhapšen na licu mjesta.

Prijetnje

Ubistvu su prethodile prijetnje koje je nesrećna djevojka dobijala od bivšeg dečka.

Калајџић

Hronika

Anis Kalajdžić na mrežama ostavljao jezive poruke

Ova djevojka kobne večeri je krenula na fitnes. To je potvrdila i postupajući kantonalni tužilac, Vesna Pranjić, kazavši da ju je on dočekao, napao je i potegao pištolj.

Nakon toga je ona krenula trčati prema obližnjem hotelu u nadi da će se spasiti.

Međutim, dok je ona trčala prostorom Autobuske i Željezničke stanice u Mostaru, on je, paralelno, svojim automobilom krenuo ulicom te je spazio da je utrčala u hotel, nakon čega je ostavio vozilo preko puta tog kompleksa, zagradivši prilaz objektima u tom nizu, te je utrčao za njom, pronašao je u toaletu i usmrtio, piše "Avaz".

Od fitnes centra do hotela je nepunih 100 metara.

Aldina Jahić

Anis Kalajdžić

Ubistvo

Mostar

Žena samoj sebi prerazala grlo motornom testerom

Naoružani napadači oteli 25 učenica srednje škole

Šulić primio čelne ljude Adrija sport konferencije: Veliki planovi za narednu godinu

EU planira uvesti "porez na masnoću"

Novo hapšenje zbog ubistva Aldine Jahić: Nabavio Anisu Kalajdžiću pištolj?

Anis Kalajdžić na mrežama ostavljao jezive poruke

Beograđanin krvnički tukao bivšu suprugu nasred ulice

Kalajdžić je trebalo da se pojavi na sudu za 10 dana zbog ugrožavanja bezbijednosti druge djevojke

