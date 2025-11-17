VIDEO: Rekonstrukcija ubistva Aldine Jahić

U Gradskoj mrtvačnici Sutina sutra će biti obavljena obdukcija tijela brutalno ubijene Aldine Jahić (32) iz Kalesije koju je pucnjem iz pištolja usmrtio Anis Kalajdžić (33) iz Mostara.

Nad njim je tokom dana trajala kriminalistička obrada u prostorijama Sektora kriminalističke policije MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona.

On će uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu u večernjim satima biti predat u nadležnost Kantonalnog tužilaštva u Mostaru.

"Postupajuća tužiteljka će ispitati osumnjičenika i potom nadležnom sudu uputiti prijedlog za određivanje mjere pritvora", rečeno je iz Tužilaštva HNK.

Ministar MUP HNK, Marijo Marić danas je na pres-konferenciji ponovio da se ubistvo dogodilo u 17:55 minuta u ugostiteljskom objektu na trgu Ivana Krndelja.

On je naveo da je oštećena prijavila da za njom trči njezin bivši momak s pištoljem u ruci, a da se ona nalazi u ugostiteljskom objektu. Policija je, dodaje, odmah postupila i u roku od nekoliko minuta došla na lice mjesta, "međutim događaj je nažalost već bio dovršen“.

Ubica je odmah uhapšen na licu mjesta.

Prijetnje

Ubistvu su prethodile prijetnje koje je nesrećna djevojka dobijala od bivšeg dečka.

Ova djevojka kobne večeri je krenula na fitnes. To je potvrdila i postupajući kantonalni tužilac, Vesna Pranjić, kazavši da ju je on dočekao, napao je i potegao pištolj.

Nakon toga je ona krenula trčati prema obližnjem hotelu u nadi da će se spasiti.

Međutim, dok je ona trčala prostorom Autobuske i Željezničke stanice u Mostaru, on je, paralelno, svojim automobilom krenuo ulicom te je spazio da je utrčala u hotel, nakon čega je ostavio vozilo preko puta tog kompleksa, zagradivši prilaz objektima u tom nizu, te je utrčao za njom, pronašao je u toaletu i usmrtio, piše "Avaz".

Od fitnes centra do hotela je nepunih 100 metara.