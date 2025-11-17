Šulić primio čelne ljude Adrija sport konferencije: Veliki planovi za narednu godinu

Ministar trgovine i turizma u Vladi Republike Srpske Denis Šulić upriličio je prijem čelnim ljudima Adrija sport konferencije koja je u oktobru održana u Banjaluci te pružio maksimalnu podršku ovom ambicioznom projektu.

Banjaluka je tokom dva dana trajanja konferencije bila sportska prijestonica regiona, a imena poput Ostoje Mijailovića, Miška Ražnatovića, Endija Bare i ostalih to potvrđuju.

"Razgovarali smo o planovima za narednu godinu koji su visoki. Siguran sam da će Banjaluka zbog ovog događaja u budućnosti biti na svjetskoj sportskoj mapi. Vjerujem da će napraviti još jedan iskorak te da će Adrija sport konferencija dovesti do toga da se u Banjaluci donose važne sportske odluke. Ministarstvo trgovine i turizma će svoje resorne nadložnosti staviti u službu konferencije kako bi organizatorima pomogli da Adrija sport konferencija bude uspješna kao što je bila i ove godine", rekao je Šulić.

Direktor konferencije Andrej Knežević istakao je da je urađen veliki posao, da Banjaluka i Republika Srpska dobiju sportski događaj od velike važnosti te da su impresije nakon konferencije i više nego pozitivne.

"Sumirali smo utiske zajedno sa ministrom Šulićem. Drago nam je što je prepoznao značaj konferencije i što je dao obećanje da će naredne godine biti i naš partner. Već sada radimo ka organizaciji konferencije za narednu godinu, potvrdili smo da Banjaluka može da okupi lidere iz oblasti sporta, biznisa i marketinga. Naredne godine pokušaćemo da dovedemo jednako kvalitetne govornike, ako ne i bolje", istakao je Knežević.