„Trofej Gradiške 2025“ okupio najbolje mlade džudiste u regionu

Gradiška je i ove godine bila domaćin velikog sportskog događaja. Četvrti međunarodni džudo turnir okupio je preko 800 mladih takmičara iz Austrije, Slovenije, Srbije, Hrvatske i BiH. Organizator takmičenja je Džudo klub „Kozara“ iz Gradiške koji već godinama promoviše borilački duh i sportske vrijednosti.

Džudo turnir „Trofej Gradiške“ okupio je veliki broj mladih takmičara. Među njima su već poznati šampioni, najmlađi koji se takmiče prvi put, ali ima i onih sa posebnim potrebama koji se ravnopravno takmiče u svojim kategorijama. Takmičari ističu da im je najvažnije novo iskustvo i lijepo druženje.

"Prošle godine sam bio prvak Republike Srpske i prvak BiH. Ove godine se nisam nešto proslavio, ali sljedeća godina je moja i biće još bolje", rekao je Lazar Bubnjević, takmičar.

"Šesti put se takmičim. Dolazim iz „Kodokana“. Osjećam se radosno i hvala trenerima i hvala svima što mi pomažu, kaže Marija Savić, takmičar.

"Super je. Ovo mi je jedno od boljih takmičenja. Sređeno je jako ovdje. Ljudi su veseli i lijepo su nas dočekali", kaže Oleg Grbić, takmičar.

Za uspjeh u džudu potrebna je velika disciplina i svakondveni trening, poručuju treneri, naglašavajući da ovaj sport od malih nogu zahtijeva ozbiljan rad.

"Džudo je zahtijevan sport. Naša djeca moraju da treniraju svaki dan da bi izašla na takmičenje. Po tome se razlikujemo od drugih sportova gdje su prihvatljive male pauze. Džudo je takav sport gdje svi treniraju svaki dan, ako ti izostaneš odmah kaskaš za ostalima", kaže Vladan Šikuljak, Džudo klub „Kodokan“ Banja Luka.

Organizatori ističu da je ovaj događaj od velikog značaja za promociju ovog sporta i omladinskog takmičenja, te da priprema ovakvog turnira zahtijeva veliku posvećenost.

"Zadovoljstvo je vidjeti ovoliki broj učesnika, pogotovo što je veliki broj učesnika, mnogo djece iz pet zemalja u regionu. Ovime se pokazuje velika opravdanost što smo završili ovu dvoranu. Pet godina njenog postojanja iz dana u dan pokazuje da je sve više takmičenja, nema slobodnih termina za trening. Zbog toga je veliko zadovoljstvo biti danas ovdje, na takmičenju gdje učestvuju djeca i gdje smo ih svi zajedno na jedan dan odvojili od telefona", rekao je Dragutin Kovačević, načelnik Službe gradonačelnika.

"Veliki je broj ljudi koji moraju danas da rade jer je ovo veoma teško iskordinisati da bi štimalo, da bi počelo na vrijeme, da bi svi učesnici i treneri, a posebno ova mala djeca bili zadovoljni i da bi se ponovo vratili", rekao je Saška Trkulja, organizator turnira i predsjednik trenera.

Ovogodišnji turnir „Trofej Gradiške 2025“ pružio je priliku mladim džudistima da rastu i napreduju kroz takmičenje, što ovaj turnir pozicionira kao jedan od važnijih događaja u regionu. Organizatori poručuju da će sljedeće godine ovaj turnir okupiti još veći broj takmičara.