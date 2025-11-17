Naoružani napadači oteli 25 učenica srednje škole

Izvor:
Naoružani napadači su u zoru napali srednju školu na sjeverozapadu Nigerije i oteli 25 učenica, ubili jednog zaposlenog i ranili drugog, saopštila je policija.
Policija je navela da su djevojke iz internata odvedene iz svojih soba u 4.00 sata iz škole koja se nalazi u Magi, u oblasti Danko-Vasagu, u državi Kebi, prenosi AP. Portparol policije Nafiu Abubakar Kotarkoši rekao je da su napadači bili naoružani "sofisticiranim oružjem" i razmijenili vatru sa stražarima prije nego što su oteli učenice.
"Kombinovani tim trenutno pretražuje sumnjive pravce bijega i okolne šume u koordinisanoj akciji spasavanja sa ciljem pronalaska otetih učenica i hapšenja počinilaca", istakao je Kotarkoši.
Nijedna grupa trenutno nije preuzela odgovornost za otmicu u internatu, a motiv napada nije jasan.
Nigerija se suočava sa višestrukim bezbjednosnim izazovima, posebno od grupa naoružanih napadača specijalizovanih za otmice radi otkupa. Otmice, napadi na sela i duž glavnih puteva postali su uobičajeni zbog ograničenog prisustva bezbjednosnih snaga.
