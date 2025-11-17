Logo
Naoružani napadači oteli 25 učenica srednje škole

Tanjug

17.11.2025

18:25

Наоружани нападачи отели 25 ученица средње школе
Foto: cottonbro studio/Pexels

Naoružani napadači su u zoru napali srednju školu na sjeverozapadu Nigerije i oteli 25 učenica, ubili jednog zaposlenog i ranili drugog, saopštila je policija.

Policija je navela da su djevojke iz internata odvedene iz svojih soba u 4.00 sata iz škole koja se nalazi u Magi, u oblasti Danko-Vasagu, u državi Kebi, prenosi AP. Portparol policije Nafiu Abubakar Kotarkoši rekao je da su napadači bili naoružani "sofisticiranim oružjem" i razmijenili vatru sa stražarima prije nego što su oteli učenice.

Шулић са челним људима Адрија спорт конференције

Ostali sportovi

Šulić primio čelne ljude Adrija sport konferencije: Veliki planovi za narednu godinu

"Kombinovani tim trenutno pretražuje sumnjive pravce bijega i okolne šume u koordinisanoj akciji spasavanja sa ciljem pronalaska otetih učenica i hapšenja počinilaca", istakao je Kotarkoši.

Nijedna grupa trenutno nije preuzela odgovornost za otmicu u internatu, a motiv napada nije jasan.

Nigerija se suočava sa višestrukim bezbjednosnim izazovima, posebno od grupa naoružanih napadača specijalizovanih za otmice radi otkupa. Otmice, napadi na sela i duž glavnih puteva postali su uobičajeni zbog ograničenog prisustva bezbjednosnih snaga.

