EU planira uvesti "porez na masnoću"

Brisel će vjerovatno uvesti takozvani "porez na masnoću" u predloženom planu Evropske unije za kardiovaskularno zdravlje, koji bi Evropska komisija trebala usvojiti za otprilike mjesec dana.
Namet bi se primjenjivao na visoko prerađenu hranu s visokim udjelom šećera, masti i soli.
Ta je mjera jedan od politički najnabijenijih elemenata daleko šire inicijative za suzbijanje kardiovaskularnih bolesti (KVB) u Evropi, koja bi trebala biti odobrena sredinom decembra.
Više od 1.7 miliona ljudi umire od KVB svake godine, a milioni drugih žive s njenim dugoročnim posljedicama. To stvara ogroman pritisak na preopterećene zdravstvene sisteme, prema nacrtu EK-a u koji je "Brussels Signal" imao uvid.
Teret KVB-a raste, podstaknut starenjem stanovništva i rastućom prevalencijom gojaznosti, dijabetesa i hipertenzije, s godišnjim ekonomskim troškom većim od 282 milijarde evra, navodi se.
Iako je uokviren kao napor javnog zdravstva, plan takođe ponovo otvara raspravu u EU o kompetenciji i lučnom izboru.
"Oporezivanje na nivou EU odigralo je ključnu ulogu u smanjenju činioca rizika povezanih s našim načinom života", navodi se u nacrtu.
Brisel želi uspostaviti mrežu nadležnih tijela kako bi se osigurao forum za saradnju i koordinaciju u oporezivanju nezdravih prehrambenih proizvoda.
To bi bilo osmišljeno kako bi se podržala razmjena informacija i najboljih praksi među državama članicama.
