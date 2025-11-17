EU planira uvesti "porez na masnoću"

Brisel će vjerovatno uvesti takozvani "porez na masnoću" u predloženom planu Evropske unije za kardiovaskularno zdravlje, koji bi Evropska komisija trebala usvojiti za otprilike mjesec dana.

Namet bi se primjenjivao na visoko prerađenu hranu s visokim ud‌jelom šećera, masti i soli.

Ta je mjera jedan od politički najnabijenijih elemenata daleko šire inicijative za suzbijanje kardiovaskularnih bolesti (KVB) u Evropi, koja bi trebala biti odobrena sredinom decembra.

Više od 1.7 miliona ljudi umire od KVB svake godine, a milioni drugih žive s njenim dugoročnim posljedicama. To stvara ogroman pritisak na preopterećene zdravstvene sisteme, prema nacrtu EK-a u koji je "Brussels Signal" imao uvid.

Teret KVB-a raste, podstaknut starenjem stanovništva i rastućom prevalencijom gojaznosti, dijabetesa i hipertenzije, s godišnjim ekonomskim troškom većim od 282 milijarde evra, navodi se.

Iako je uokviren kao napor javnog zdravstva, plan takođe ponovo otvara raspravu u EU o kompetenciji i lučnom izboru.

"Oporezivanje na nivou EU odigralo je ključnu ulogu u smanjenju činioca rizika povezanih s našim načinom života", navodi se u nacrtu.

Brisel želi uspostaviti mrežu nadležnih tijela kako bi se osigurao forum za saradnju i koordinaciju u oporezivanju nezdravih prehrambenih proizvoda.

To bi bilo osmišljeno kako bi se podržala razmjena informacija i najboljih praksi među državama članicama.